A reflexão de Casillas. "E se Ronaldo ganhasse a Bola de Ouro?"

Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto que fez uma pausa na carreira depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio em maio, durante um treino, e que entretanto foi integrado na estrutura do futebol dos dragões, lançou esta sexta-feira nas redes sociais uma reflexão relacionada com a lógica da atribuição dos prémios aos melhores jogadores do mundo.

"Van Dijk [defesa central do Liverpool] foi o melhor jogador para a UEFA. Messi [avançado do Barcelona] foi o melhor para a FIFA. Imaginem que Cristiano Ronaldo (e tem mérito para isso) ganha a Bola de Ouro. Parece-me a mim que os critérios que seguimos no futebol para dar prémios não têm muita lógica, pois não?. Reflexão de sexta-feira", escrevei o espanhol.

A gala de atribuição da Bola de Ouro, prémio entregue pela revista France Football, está agendada para o próximo dia 2 de Dezembro, em Paris. Entre os 30 nomeados estão três jogadores portugueses: Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e João Félix.