330 mil euros/mês. Jesus é (de longe) o treinador mais bem pago do Brasil

Jorge Jesus estava sem clube (tinha deixado o Al Hilal, da Arábia Saudita) quando em junho foi anunciado como treinador do Flamengo. Mas nem por isso deixou de assinar um contrato milionário com a equipa do Rio de Janeiro.

De acordo com Jorge Nicola, comentador da ESPN que tem um canal de notícias no portal Yahoo, o treinador português é de longe o técnico mais bem pago do futebol brasileiro, com um salário mensal na ordem dos 330 mil euros - cerca de quatro milhões anuais.

Jesus, que já tinha grandes contratos quando em Portugal treinou o Benfica e depois o Sporting, tem um ordenado muito superior aos dois técnicos que lhe seguem na lista dos mais bem pagos do futebol brasileiro. Na segunda posição, com o mesmo valor, estão Renato Gaúcho (Grémio) e Jorge Sampaoli (Santos), que auferem cerca de 200 mil euros/mês.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os responsáveis do Flamengo já apresentaram a Jorge Jesus uma proposta para renovação do atual vínculo, que expira em junho (mas há uma cláusula que permite a quebra do contrato em dezembro por qualquer uma das partes sem custos), e que contempla uma melhoria salarial. Mas para já o técnico ainda não decidiu, apesar de já ter dito inúmeras vezes que se sente bem no clube carioca e que não está nos seus planos (para já) regressar a Portugal.

O Flamengo é o atual líder do Brasileirão, com mais oito pontos do que o segundo classificado, o Palmeiras. Além disso, o emblema rubro-negro tem ainda possibilidades de fazer história e voltar a vencer a Taça Libertadores 38 anos depois de Zico e companhia. A final da Champions da América do Sul está agendada para o dia 23 de novembro, no Peru, num jogo em que o Flamengo terá como adversário o River Plate, da Argentina.