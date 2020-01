Dez curiosidades do Sporting-Benfica. Dos mais valiosos aos mais velhos do dérbi

1- Bruno Fernandes é o jogador mais valioso dos plantéis das duas equipas - o capitão do Sporting está avaliado pelo site transfermarkt em 60 milhões de euros. No Benfica, o futebolista com mais valor de mercado é o defesa central Rúben Dias, avaliado em 38 milhões de euros pelo site especializado no mercado de jogadores. Em termos globais, contudo, o plantel do Benfica vale 337,10 milhões de euros; o do Sporting 178,5 milhões.

2- O resultado mais desnivelado de sempre em jogos entre Sporting e Benfica aconteceu em dezembro de 1986, em Alvalade, quando os leões venceram o rival em Alvalade por 7-1, numa partida onde Manuel Fernandes foi o herói ao apontar quatro golos - Mário Jorge (dois golos), Ralph Meade marcaram os restantes e pelas águias o autor do golo foi Wando. Curiosamente, o Benfica viria a sagra-se campeão nacional nessa temporada.

3- O melhor marcador de sempre dos dérbis entre Sporting e Benfica é Fernando Peyroteo, jogador que representou os leões durante 13 anos e que era um dos craques da célebre equipa dos "5 violinos". Peyroteo apontou um total de 31 golos em 28 jogos realizados em todas as competições contra o eterno rival de Lisboa entre os anos de 1937 e 1949.

4- O histórico de confrontos entre Benfica e Sporting, jogados em Alvalade e a contar para o campeonato, regista nesta altura um empate entre os dois emblemas - 32 vitórias para cada lado. Ou seja, caso hoje uma das equipas vença, passa a assumir a liderança nesta luta particular. Os encarnados chegaram à igualdade com o 4-2 de fevereiro de 2019, no que foi o sétimo jogo consecutivo a pontuar, numa série iniciada depois do 1-0 do Sporting na ronda 26 da temporada 2011/12.

5- O jogo desta sexta-feira será o 306.º da história entre Sporting e Benfica a contar para todas as provas oficiais, numa história que começou em dezembro de 1907, data do primeiro duelo. Num duelo onde se registaram 65 empates, os encarnados lideram com 132 triunfos, contra 108 dos leões. O último triunfo do Sporting foi em novembro de 2015 - 2-1 após prolongamento, que valeu a qualificação para os oitavos da Taça de Portugal,

6 - Na história dos dérbis cinco jogadores cometeram a proeza de marcar quatro golos num só jogo de campeonato, foram eles os benfiquistas Eusébio e Joaquim Teixeira, e os sportinguistas Fernando Peyroteo, João Lourenço e Manuel Fernandes, que foi o último a conseguir tal proeza, precisamente nos históricos 7-1 de 14 de dezembro de 1986.

7 -Mário Coluna, antigo capitão do Benfica, é ainda hoje o jogador com mais dérbis para o campeonato disputados na sua carreira, com 30 partidas realizadas. Nos atuais plantéis dos rivais, Pizzi e André Almeida somam nove duelos e Coates tem sete, mas não poderá aumentar a sua contabilidade esta sexta-feira por ter de cumprir um jogo de castigo.

8- Manuel Fernandes e Nené foram os jogadores mais velhos de sempre a jogar e a marcar um dérbi para o campeonato, com 35 anos. Ao contrário, Espírito Santo e Fernando Chalana foram os mais novos a entrar em campo e a marcar um golo, tinham apenas 17 anos.

9- Dez jogadores conseguiram um hat-trick em dérbis do campeonato, foram eles os sportinguistas Peyroteu, Rui Jordão e José Travassos, e os benfiquistas Arsénio, Alfredo Valadas, Francisco Calado, Mário Rui, Artur Jorge, João Vieira Pinto e Óscar Cardozo. Já o rei dos bis em dérbis foi Fernando Peyroteo com cinco, seguido por José Águas com quatro.

10 - Pedro Barbosa e Zahovic foram os jogadores que mais vezes foram expulsos em duelos entre os eternos rivais para o campeonato, ambos por duas vezes. Vlachodimos foi o último a ver o cartão vermelho num dérbi, precisamente na época passada em Alvalade, aos 85 minutos, num jogo em que o Benfica venceu por 4-2.