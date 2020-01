Ronaldo imparável. Português marca e ajuda Juventus a passar às meias finais da taça

"Chateia-me ver alguém com mais Bolas de Ouro do que Ronaldo"

Mbappé: "Tenho de me inspirar na carreira do Cristiano Ronaldo"

Maurizio Sarri, treinador da Juventus, tinha dito que a presença de Ronaldo no jogo com a Roma só seria decidida horas antes do encontro dos quartos de final da Taça de Itália. E em boa hora decidiu utilizá-lo. O português adiantou a equipa no jogo com um belo golo de pé esquerdo aos 26 minutos. O capitão da seleção nacional vive um grande momento neste início de 2020 e já leva 13 golos nos últimos dez jogos. Este foi o quarto jogo seguido a marcar.

O domínio da equipa de Turim foi avassalador, mesmo a jogar com uma equipa de segundas escolhas - Sarri fez seis alterações na equipa, em relação ao jogo com o Parma do fim de semana - e ao intervalo a vecchia signora já vencia por 3-0, com golos de Ronaldo, Bentancur e Bonucci, para desespero do treinador português da Roma, Paulo Fonseca.

No segundo tempo, os romanos reduziram com a ajuda de Buffon. Cengiz Under rematou forte à trave da baliza bianconera e no ressalto, a bola toca na mão de Gianluigi Buffon e entra... A organização da Taça de Itália atribuiu o golo ao guarda-redes de Juve. O autogolo não foi sufuciente para relançar a Roma no jogo e a equipa acabou mesmo eliminada aos pés da campeã.