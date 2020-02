Conceição e o clássico: o Benfica "extremamente forte" e as "críticas injustas a Marega"

Sérgio Conceição considerou o clássico deste sábado contra o Benfica como "um jogo importante", mas recusou dar-lhe o rótulo de decisivo, apesar de os dragões em caso de derrota ficarem a 10 pontos do rival. "É um jogo importante. Decisivos são os 14 jogos que vamos ter para além deste. São três pontos que podemos ganhar a um adversário direto. É muito importante, não há qualquer dúvida", referiu, não abrindo o jogo relativamente a Pepe e Danilo (estão em dúvida), garantindo porém que o defesa central "está num patamar um bocadinho melhor" do que o médio.

Questionado sobre se via fragilidades neste Benfica, Sérgio Conceição deixou elogios ao rival. "Olhamos para os pontos fortes e menos fortes de todos os adversários. Faz parte da nossa análise. A preparação de um jogo tem a ver com pormenores, mas olhamos para a equipa toda, no que é a sua dinâmica. O Benfica é uma equipa que mete muita gente na frente a atacar. Por vezes podem ser menos eficazes no momento defensivo. Eu vejo uma equipa do Benfica extremamente forte, uma equipa das mais fortes dos últimos anos. Os resultados falam por si. Perderam com o FC Porto na Luz e não voltaram a perder nenhum jogo no campeonato", analisou.

Outra questão abordada pelo técnico portista foi relativa a Marega, e se maliano está ou não num mau momento de forma, até porque já ficou no banco de suplentes. E Conceição saiu em defesa do avançado: "O Marega é o jogador que mais golos marcou de forma consecutiva em jogos da Liga dos Campeões, um jogador que custou dois ou três milhões de euros quando chegou do Marítimo. Temos de dar os parabéns ao Marega pelo trabalho que tem feito comigo e com a minha equipa técnica nos últimos dois anos e meio. Temos de olhar para o Marega e ver que pode não ser um jogador que jogue de uma forma muito bonita, mas foi ele que marcou em Alvalade e na Luz. Isso não é coincidência e acho que não houve outro que o tivesse feito. As pessoas se calhar olham só para o controle de bola e o remate que foi falhado. Com isto não quer dizer que o Marega vá jogar amanhã. Acho que tem sido criticado de forma injusta."

Sérgio Conceição recordou ainda o clássico da primeira volta, que o FC Porto venceu por 2-0 na Luz. "Houve momentos no jogo da Luz em que fomos bastante bons. Mas acho que houve jogos em que estivemos melhor, mas houve bastantes situações positivas nesse jogo, na parte como condicionámos o adversário e no bom jogo em termos ofensivos. Agora é olhar para este jogo e tentar prepará-lo da melhor forma. Estamos em momentos diferentes com jogadores diferentes desse jogo. Esta história não vai ser igual. É olhar para o Benfica neste momento e tentar perceber o que podemos fazer para ganhar", referiu.

Sobre os pormenores e aspetos que mais vai ter em atenção no Benfica, Sérgio Conceição preferiu não individualizar. "Preocupamo-nos com o Benfica na lógica de que é um jogo normal, como fazemos sempre, como no último caso com o Académico de Viseu. O Rafa? É um dos jogadores que pode jogar, mas onde vai atuar e com que dinâmica, não sou eu que decidido. Só temos de estar preparados. Estamos preparados para que o Benfica apresente três médios ou para ter um comportamento diferente. O nosso trabalho é estarmos preparados. O foco principal é na nossa equipa.