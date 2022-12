Zidane apontado à seleção brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está à procura de um novo selecionador, depois da saída de Tite após Mundial do Qatar, e o último nome apontado ao cargo é o de Zinedine Zidane, antigo internacional francês e ex-treinador do Real Madrid. De acordo com o jornal L"Équipe, o técnico encaixa que nem uma luva no perfil desejado para a canarinha: estrangeiro, está livre e tem um vasto currículo.

Zidane está sem treinar (por opção, porque propostas não lhe têm faltado) desde maio de 2021, mês em que deixou o comando do Real Madrid. Desde então foi cobiçado por vários clubes de topo europeu, mas a imprensa francesa sempre adiantou que o treinador estava à espera da seleção francesa, para ver o que sucedia depois do Mundial do Qatar. A França, porém, chegou à final, e tudo indica que Didier Deschamps vai manter-se no cargo.

O antigo internacional francês, que como jogador brilhou na seleção gaulesa e em clubes como a Juventus e o Real Madrid, iniciou a carreira do treinador como adjunto do Real Madrid. Passou depois a técnico da equipa B do Real Madrid até dar o salto para a equipa principal. Nas duas passagens pelo comando dos merengues (entre 2016 e 2018 e depois de 2019 a 2021) conquistou três Ligas dos Campeões (2015-16, 2016-17 e 2017-18), duas Supertaças Europeias (2016 e 2017), dois campeonatos espanhóis (2016-17 e 2019-20), dois Mundiais de Clubes (2016 e 2017) e duas Supertaças de Espanha (2017 e 2019-20).

Vários apoios

Um currículo que fala por si e que o coloca como um dos treinadores mais apetecíveis do Mundo, daí que agora o seu nome esteja a ser estudado para assumir a a seleção brasileira. Ainda segundo o L"Équipe, o nome de Zidane é muito bem visto por vários setores do futebol brasileiro, tanto internamente na CBF, como fora em círculos próximos, como é o caso do antigo internacional brasileiro Ronaldo.

Desde que Tite anunciou oficialmente a saída da canarinha, no final do jogo em que o Brasil foi eliminado pela Croácia nos quartos-de-final do Mundial, têm sido vários os nomes apontados como possíveis substitutos. Um dos dos mais badalados foi o do português Abel Ferreira, que está a fazer um trabalho notável no Palmeiras, e que por isso tinha defensores na CBF. Mas a verdade é que até hoje, tal como DN escreveu, não foi contacto oficialmente.

Nos últimos dias, Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, e José Mourinho, técnico da AS Roma que é também pretendido pela Federação Portuguesa de Futebol para render a Fernando Santos, foram outros nomes apontados à canarinha. Tal como Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino, Thomas Tüchel, Roberto Martínez e Rafael Benítez. Ou seja, parece certo que a CBF quer mesmo um técnico estrangeiro para pegar na seleção de Neymar e companhia, o que a acontecer será um corte radical com a história, pois nunca antes o Brasil teve um selecionador de outra nacionalidade.

