World Bike Tour condiciona trânsito na Marginal este domingo

A realização do World Bike Tour Lisboa-Oeiras 2022 vai obrigar ao encerramento da Avenida Marginal no sentido Cascais-Lisboa no domingo, das 11h00 às 16h00, entre Algés e Oeiras, encontrando-se também condicionada a utilização dos parques de estacionamento.

A saída e acesso à Oeiras Marina e Praia da Torre permitida, apenas pelo lado de Cascais, mediante autorização da Polícia de Segurança Pública.

São esperados cerca 4.000 ciclistas que irão participar no World Bike Tour 2022, no domingo.

A partida está marcada para as 11:00, na Praça do Comércio (Lisboa) com chegada à Praia da Torre (Oeiras). Neste passeio de 19 km sem objetivos de competição, "mas sim a motivação para a prática de exercício físico", explica a organização.

As Câmaras Municipais de Oeiras e de Lisboa são os parceiros oficiais do WBT, organizado pela empresa Happiness Condition, às quais se juntam a Federação Portuguesa de Ciclismo, o Instituto Português do Desporto e Juventude e os Serviços de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências e outras entidades.

A primeira edição do World Bike Tour aconteceu em Lisboa, em 2006, com partida da ponte Vasco da Gama, sendo a segunda vez que Oeiras recebe a chegada dos participantes.