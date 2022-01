Wolwerhampton de Lage domina e bate United de Cristiano Ronaldo

O jogo, da 21.ª jornada da Liga inglesa de futebol, foi inesperadamente dominado pelo Wolverhampton, nada atemorizado no 'teatro dos sonhos' e a conseguir uma histórica vitória no reduto do Manchester United, o que nunca tinha acontecido para o campeonato inglês.

Um verdadeiro 'teatro dos pesadelos', hoje, para a histórica equipa anfitriã, dominada como poucas vezes foi no seu reduto, só conseguindo o primeiro canto aos 70 minutos e o segundo já em período de descontos.

Ao intervalo, os números eram arrasadores, com 15 remates dos 'wolves', o que não acontecia ao United a jogar em casa, para a Premier League, desde 2003/2004, a comprovar bem que na 'guerra' tática Bruno Lage era vencedor.

Cristiano Ronaldo, desamparado no ataque, não tinha oportunidades. Do lado dos visitantes, eram bem mais os remates centrados, o melhor dos quais de Ruben Neves aos 12 minutos, a custo desviado por De Gea.

Quem esperasse por um Wolverhampton de contra-ataque, acabou por ver uma equipa dominadora, pressionante, com boas incursões pela esquerda e pela direita, em que brilhavam Daniel Podence e Nélson Semedo.

Mais uma vez, os 'wolves' apresentaram uma legião lusa de início, com João Moutinho e Ruben Neves no 'miolo' do jogo, Nelson Semedo e Trincão na direita, Podence na esquerda e ainda José Sá, magnífico na baliza. Fábio Silva também jogou os últimos dez minutos.

Do lado do MU, só Ronaldo a titular, Bruno Fernandes ficou no banco, por opção. Lançado no jogo, para a última meia hora de partida, teve arte para dar novo alento ofensivo e por pouco não marcou, aos 67 minutos.

O médio luso apareceu 'solto' à entrada da área, recebeu um bom passe e rematou colocado, com a bola a ir à trave, já com José Sá batido.

Logo de seguida, serviu de livre Cristiano Ronaldo, que fez golo, bem anulado por fora de jogo.

Parecia que estava lançado o mote para um domínio final da formação da casa, mas não foi de facto assim e o Wolverhampton reposicionou-se em campo, sempre à procura de jogadas bem construídas.

Aos 75 minutos, o golo dos visitantes esteve perto, com um livre direto de Romain Saiss à trave, e aos 82 aconteceu mesmo, a premiar um grande jogo do 'incansável' João Moutinho.

O espanhol Adama Traoré ganhou uma bola na ponta direita, centrou e a bola foi rechaçada por Phil Jones, 'sobrando' para Moutinho que rematou colocado, para o seu lado esquerdo e fora do alcance de De Gea.

Em noite perfeita para a 'armada' lusa de Bruno Lage, José Sá também brilhou aos 90+6 minutos, a negar o golo a Bruno Fernandes, que rematava de livre direto.

Com mais posse de bola, mais remates centrados e cantos na partida, o Wolverhampton é um justo e inesperado vencedor.

Com este resultado, sobe ao oitavo lugar, com 28 pontos, a três do seu adversário de hoje, que fecha a jornada 22 pontos do líder Manchester City, isto quando há vários jogos por disputar para várias equipas, adiados devido a surtos de contágios com o coronavírus responsável pela Covid-19.