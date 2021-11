Morreu Frank Williams, o fundador da Williams Racing

Frank Williams, o fundador da equipa Williams Racing da Fórmula 1, morreu este domingo aos 79 anos.

O empresário britânico transformou a sua equipa numa força dominante na Fórmula 1 nas décadas de 1980 e 1990, ganhando nove campeonatos mundiais de construtores e sete títulos de pilotos, embora os triunfos mais recentes tenham ocorrido em 1997.

Frank Williams deixou o conselho da Williams de Fórmula 1 em 2012 e no ano passado a sua família colocou ponto final a 43 anos de envolvimento na equipa, após vender a sua participação à Dorilton Capital.

Williams usava uma cadeira de rodas desde que, em 1986, ficou ferido num acidente de carro na França em 1986.

"A equipa Williams Racing está profundamente triste com a morte de nosso fundador, Sir Frank Williams", pode ler-se num comunicado da scuderia. "Sir Frank foi uma lenda e um ícone do nosso desporto. A sua passagem marca o fim de uma era para nossa equipa e para a Fórmula 1. Foi único e um verdadeiro pioneiro. Apesar das adversidades consideráveis ​​na sua vida, levou nossa equipe a 16 campeonatos mundiais, tornando-nos uma das equipas de maior sucesso na história do desporto", acrescenta a Williams.