Vizela sobe à I Liga, Arouca no play-off, Oliveirense e Vilafranquense descem

O Vizela assegurou este sábado a subida à I Liga, ao terminar no segundo lugar do segundo escalão, relegando o Arouca para o play-off com o Rio Ave, enquanto Oliveirense e Vilafranquense foram despromovidos.

Na 34.ª e última jornada da II Liga, o Vizela venceu na receção ao Vilafranquense, por 5-2, e juntou-se ao campeão Estoril no regresso à I Liga, depois da inédita presença em 1984/85, ao totalizar 66 pontos.

O Arouca, que conta quatro presenças entre os 'grandes, entre 2013/14 e 2016/17, terminou na terceira posição, com 65, apesar da vitória por 3-1 na receção ao Leixões, e vai disputar o play-off de acesso à I Liga frente ao Rio Ave, 16.º e antepenúltimo do principal escalão.

Com a derrota no terreno do Vizela, o Vilafranquense 'caiu' para o 17.º e penúltimo lugar e desceu ao terceiro escalão, com os mesmos 31 pontos da também despromovida Oliveirense, relegada para a última posição ao perder por 1-0 no terreno do Varzim, que assegurou a manutenção, ao somar 33.