Vitória de Setúbal contrata Ibrahimovic com ajuda de Mourinho

O Vitória de Setúbal madrugou para anunciar nas redes sociais a contratação de Zlatan Ibrahimovic, avançado sueco do AC Milan, de 39 anos. Uma contratação só possível com a ajuda e influência de José Mourinho, o mais conhecido adepto sadino a nível mundial, que o treinou no Inter.

"O Vitória confirma que chegou a acordo para as próximas duas temporadas com o Enorme Zlatan Ibrahimovic. "O Vitória não contratou o Zlatan, o Zlatan é que escolheu o Vitória". Ibrahimovic mencionou, ainda, que está entusiasmado por provar o choco frito de que o José Mourinho tanto lhe falou enquanto esteve sob a sua orientação", pode ser-se na publicação, também escrita em inglês e em sueco.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O clube do Campeonato de Portugal atravessa um período difícil, com uma situação financeira asfixiante - desportivamente está no bom caminho para se reerguer e é líder da sua série do campeonato -, mas isso não o impede de sonhar com os melhores, recorrendo ao dia mundial da mentira.

E quem sabe se um dia Mourinho não ajuda mesmo...