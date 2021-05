Vitória de Liliana Cá não tira Portugal do último lugar na superliga de atletismo

Liliana Cá ultrapassou largamente a vantagem sobre a segunda classificada no ensaio final do disco ao atingir os 61,36 metros

A vitória de Liliana Cá foi a exceção portuguesa na Superliga Europeia de Atletismo,a decorrer em Chorzow, Polónia. Vários atletas lusos a ficar aquém das expectativas, o que faz com que a despromoção à Primeira Liga seja 'quase certa', após o primeiro dia da competição, que termina este domingo.

A vitória de Liliana Cá era esperada e a recordista nacional não desiludiu. Fez um ensaio final a 61,36 metros, mais de dois metros do que a alemã Marike Steinacker, se, segundo lugar.

Outro primeiro lugar aguardado era o de Patrícia Mamona, que não se confirmou. A atleta esteve 'irreconhecível' no triplo salto, com o sexto lugar, com 13,89 metros. O mesmo se pode dizer de Francisco Belo, no lançamento do peso, ao ser sexto com 18,88 metros.

Com vários sétimos (e últimos) e sextos lugares - mais do que se perspetivava -, Portugal acabou por 'descolar' cedo da luta pela manutenção na Superliga, que é o sexto lugar.

No final do primeiro dia, Portugal está com 48,5, pontos, no último lugar, a 32,5 do sexto posto, que é da Espanha, com 81.

Ameaça ao recorde do dardo

Em termos absolutos, a nota mais positiva em Chorzow, com grande destaque, vai para o alemão Johannes Vetter, no lançamento do dardo, a 96,29 metros. Distância de novo a 'ameaçar' o recorde mundial do checo Jan Zelezny, com o terceiro melhor registo de todos os tempos.

O campeão mundial de 2017, de 28 anos, está em grande forma. Em setembro do ano passado lançara a 97,76 - segunda marca da história - neste mesmo estádio Silésia, em Chorzow.

O recorde do mundo, de 98,48, e mesmo a barreira dos 100 metros começam a ser objetivos realistas.

A Ucrânia, ausente de última hora, devido a vários casos positivos de SARS-CoV-2 na seleção, está virtualmente relegada para a Primeira Liga.

Comanda a classificação a Grã-Bretanha, com 95 pontos, mas a luta pelo triunfo final continua intensa. A Polónia está com 94,5 e a Alemanha com 93,5. Seguem-se Itália, com 87, e França, com 83,5.

A competição termina este domingo, com a disputa das últimas 21 provas do programa.