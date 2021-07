Vítor Pereira é o novo treinador dos turcos do Fenerbahçe

O português Vítor Pereira é o novo treinador da equipa do Fenerbahçe, da I Liga da Turquia.

O Fenerbahçe revelou no seu site oficial que chegou a acordo com o treinador português, não divulgando a duração do contrato e referindo que Vitor Pereira está de regresso ao clube que treinou na época 2015-16 e no início da seguinte.

"Sempre senti paixão e ambição no Fenerbahçe. No entanto, foi necessário mais tempo para alcançar uma estrutura estável e o sucesso pretendido. Infelizmente, não tive tanto tempo quanto queria. O Fenerbahçe é um amor inacabado para mim. Consegui vitórias e troféus em quase todos os clubes em que estive na minha carreira, mas não consegui conquistar um troféu no Fenerbahçe. Agora é a hora de acabar com essa história inacabada com tum título de campeão. Só assim esta história terá um final feliz", disse Vítor Pereira ao site do clube..

Vitor Pereira, de 53 anos, treinou até 2020, e durante três anos, os chineses do Shanghai SIPG, ao serviço dos quais conquistou um campeonato e uma Supertaça. Antes passou pelo 1860 Munique (Alemanha), Fenerbahçe, Olympiacos (Grécia), Al-Ahli Jeddah (Arábia Saudita) e FC Porto, além de outros clubes em Portugal, como Santa Clara ou Sp. Espinho.

Nos gregos do Olympiacos conquistou um campeonato e uma Taça da Grécia. Antes, o técnico orientou o FC Porto e conduziu os dragões a dois títulos de campeão e a dois triunfos na Supertaça.