Vitinha chamado à seleção para o lugar de Rúben Neves

Vitinha do FC Porto foi convocado por Fernando Santos para o lugar do lesionado Rúben Neves, segundo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O médio do Wolverhampton lesionou-se no jogo de sexta-feira, frente ao Leeds, tendo sido substituído aos 25 minutos, por Trincão.

Os 25 jogadores convocados por Fernando Santos para o playoff de acesso ao Mundial 2022, no Qatar, concentram-se na segunda-feira (17.45), na Cidade do Futebol, fazendo ainda um treino ao final da tarde.

A missão da seleção nacional é simples: vencer dois jogos em cinco dias. Primeiro joga com a Turquia, dia 24, no Dragão, e, se vencer, enfrentará o vencedor do duelo entre a Itália e a Macedónia do Norte, no mesmo palco, a 29 de março. Desde 2000 que Portugal não falha uma grande competição de futebol (11 presenças).

Sem o lesionado Rúben Dias, o selecionador chamou Gonçalo Inácio, que assim se pode estrear. Depois de falhar o apuramento direto para o Mundial,