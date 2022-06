Villas-Boas candidato à presidência do FC Porto em 2024?

Um simples comentário inocente ou uma declaração séria? Numa mensagem privada trocada esta quinta-feira com um adepto do FC Porto na rede social Instagram, entretanto tornada pública noutras redes sociais, André Villas-Boas confirma que será candidato à presidência do FC Porto nas eleições de 2024.

"Que 2024 chegue logo e vença as eleições, já não se aguenta tamanha incompetência desta SAD e deste presidente, precisamos de alguém que queira realmente o melhor para o clube. Assuma logo a presidência por amor de Deus", escreveu o adepto, irritado com a venda de Fábio Vieira ao Arsenal.

E a resposta de Villas-Boas foi afirmativa. "Obrigado Ruben. Assim será. Com o vosso apoio."

Recentemente, durante a cerimónia de apresentação do novo patrocinador das camisolas do FC Porto, Pinto da Costa deixou uma bicada a Villas-Boas, antigo treinador do FC Porto que nunca escondeu o sonho de um dia tornar-se presidente do clube. "Ele sabe que foi o dinheiro do futebol inglês [neste caso do Chelsea] que o tirou, a oito dias do início do campeonato, da sua cadeira de sonho", atirou.