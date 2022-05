Villarreal sonha impedir ano de glória do Liverpool

"Não damos nada por garantido." É com este espírito que o Liverpool está a abordar a visita ao Villarreal para a segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, marcada para esta terça-feira à noite (20.30, Eleven) no Estádio La Cerámica. A frase é do treinador Jürgen Klopp, que nem quer ouvir falar da vantagem de 2-0 conquistada em Anfield, na semana passada. "Temos de ignorar o resultado e abordar este jogo como se precisássemos de vencer para passar a eliminatória", sublinhou.

A verdade é que, nesta altura, o Liverpool encontra-se numa situação invejável, afinal pode tornar-se no primeiro clube inglês conquistar os quatro troféus da temporada. É que, depois ter vencido a Taça da Liga, os reds têm agora pela frente a possibilidade de chegar à final da Champions e alcançar o sonho de conquistar o sétimo título de campeão europeu. Além disso, lutam palmo-a-palmo com o Manchester City pela conquista da Premier League - os citizens têm um ponto de vantagem a quatro jornadas do fim - e vão ainda disputar a final da Taça de Inglaterra com o Chelsea, no próximo dia 14. Juntar os quatro troféus - o chamado quadruple - é o grande objetivo do Liverpool, e assim alcançar um feito inédito na história do futebol inglês.

Klopp quer, no entanto, pensar numa coisa de cada vez. "Este é o jogo mais importante. O que aconteceu nas últimas semanas ou o que acontecerá nas próximas semanas não é importante", assume o treinador alemão, lembrando que é preciso tratar deste momento "com todo cuidado".

O treinador do Liverpool avisou ainda que "é preciso estar preparado para sofrer" no Estádio La Cerámica. E nesse sentido admite que "a maturidade é importante" nestes jogos, mas "não é decisiva". "Tudo o que somos vai estar à prova frente ao Villarreal. Temos de estar prontos para um jogo de alto nível", avisou Jürgen Klopp.

Apesar das cautelas, a verdade é que a vantagem de dois golos dá alguma margem de conforto ao Liverpool para alcançar a décima final da Taça/Liga dos Campeões, competição que venceu por seis vezes, a última das quais em 2019, frente ao Tottenham, já com Klopp ao comando da equipa.

Do outro lado estará um Villarreal que tenta chegar à primeira final da Champions da sua história, depois de já ter conquistado a Liga Europa, no ano passado, já com Unai Emery no comando técnico da equipa, que deixou claro que este é "um momento histórico" para o clube espanhol conhecido como Submarino Amarelo e que tem "toda uma cidade identificada com uma equipa", afinal cerca de um terço da população estará esta terça-feira à noite no Estádio La Cerámica para ajudar os seus heróis a levar de vencida a eliminatória frente àquela que Emery diz ser "a melhor equipa do mundo".

"O nosso jogo defensivo tem de ser brutal. E, a partir daí, devemos ser capazes de encontrar o nosso jogo, que não conseguimos impor em Anfield", explicou o treinador espanhol, que acredita que já poderá contar com o goleador Gerard Moreno, que já se sente melhor de uma lesão, e que poderá ser uma arma essencial para aquilo que Emery deseja: "Fazer um jogo perfeito e alcançar a excelência."

