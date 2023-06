F1. Verstappen vence em Barcelona com "Grand Slam"

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull), bicampeão do mundo de Fórmula 1, venceu este domingo o Grande Prémio de Espanha, sétima corrida da temporada, com um Grand Slam, o terceiro da carreira.

Verstappen dominou todas as sessões de treinos livres, foi o mais rápido na qualificação, liderou toda a corrida e fez a volta mais rápida em corrida, terminando as 66 voltas em 1:27.57,940 horas.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi o segundo, a 24,090 segundos de Verstappen, enquanto o também britânico George Russell (Mercedes) foi terceiro, a 32,389.

Esta foi a quinta vitória da temporada para o piloto neerlandês, 40.ª da carreira, o que o deixa a apenas uma do brasileiro Ayrton Senna, o quinto mais vitorioso de sempre (Lewis Hamilton lidera a lista, com 103 vitórias).

Largando da 'pole position', Verstappen apostou em pneus médios, contra os macios escolhidos pela maioria dos adversários, incluindo o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que partia ao seu lado da primeira linha da grelha.

Sainz ainda tentou o ataque à liderança na primeira curva mas Verstappen protegeu a trajetória interior e nunca mais foi importunado.

Quem fez uma boa largada foi Lewis Hamilton, que, partindo do quarto lugar, passou o compatriota Lando Norris (McLaren) para se colocar atrás de Carlos Sainz, antes de 'saltar' para o segundo lugar.

Os Mercedes mostraram hoje que as evoluções técnicas fizeram a equipa subir uma fasquia e colocar-se atrás da Red Bull (ainda que a alguma distância dos austríacos).

Uma melhoria consubstanciada na recuperação de George Russell que, saindo de 12.º, recuperou seis posições logo na partida, chegando ao degrau mais baixo do pódio.

O mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) voltou a dar mostras de que ainda lhe falta algo mais para lutar pelo título pois, saindo do 11.º lugar, com o melhor carro em pista, só chegou à quarta posição final.

Sainz ainda salvou o quinto posto numa prova em que a Ferrari ficou novamente aquém dos rivais e em que o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ficou mesmo fora dos pontos, em 11.º.

O canadiano Lance Stroll (Aston Martin) bateu, pela primeira vez esta temporada, o companheiro de equipa, o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), que foi apenas o sétimo, falhando o pódio pela segunda vez este ano e logo depois do melhor resultado (segundo) da temporada.

A Aston Martin terá de responder agora às evoluções da Mercedes sob pena de deixar fugir o estatuto de segunda melhor equipa do pelotão.

Com estes resultados, Verstappen alargou a vantagem na frente do campeonato. O neerlandês tem, agora, 170 pontos, mais 53 do que o segundo classificado, Sérgio Pérez. Fernando Alonso é terceiro, com 99, mais 12 do que Lewis Hamilton.

São mais de duas corridas de diferença entre primeiro e segundo com apenas sete corridas disputadas das 23 previstas.

Nos construtores, a Red Bull domina, com 287 pontos, contra os 152 da Mercedes. A Aston Martin é terceira, com 134.

A próxima ronda é GP do Canadá, a 18 de junho.