Verstappen bate e Hamilton conquista a pole position

Não fosse Max Verstappen conhecido por ter nervos de aço e o mundo pensaria que o piloto da Red Bull está a acusar a pressão de poder ser campeão mundial de F1. Os erros acumulados em pista, quer na corrida quer na quialificação, nas últimas provas, bem como o clima de guerrilha constante com o britânico sete vezes campeão mundial são exemplo disso mesmo.

Este sábado na Arábia Saudita, Verstappen bateu no muro e viu Hamilton conquistar a pole position. A Mercedes assegurou a primeira linha da grelha de partida com Valtteri Bottas no segundo lugar da qualificação. Já sabendo que o britânico tinha terminado com o melhor tempo, Verstappen conduzia no limite, depois de um susto logo nas primeiras curvas, e acabou paradao e pista depois de bater nos muros.

O piloto da Red Bull é o único que pode sagrar-se campeão do mundo já este domingo, a duas provas do final do campeonato. Se Hamilton ganhar ambas volta a festejar. Certo é que no dominho, o britânico sairá da pole position escudado por Bottas, enquanto o neerlandês terá o Ferrari de Charles Leclerc a pressioná-lo e sem a proteção de Sergio Pérez, que partirá do quinto lugar.