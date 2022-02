Veríssimo sobre o FC Porto-Sporting: "Não é a melhor maneira de promover a nossa Liga"

O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, criticou esta quinta-feira o episódio de violência do FC Porto-Sporting da última quinta-feira.

"Tal como a maioria das pessoas que gosta de futebol, obviamente que segui com particular interesse. É um jogo diferente e, em termos de jogo jogado, foi bastante interessante. Relativamente ao depois, acho que já se falou muito e as pessoas envolvidas já deram a sua opinião devido às reflexões que todos devemos fazer. Temos de promover os nossos jogos e a nossa liga lá fora, e aquela não é a melhor maneira de o fazer. Os envolvidos falaram da questão da reflexão, envolvendo todos os agentes do futebol. Acho que é um tema que já foi falado, e no que me diz respeito é preocupar-me com o jogo de amanhã", afirmou, na conferência de imprensa de antevisão jogo entre as águias e o Boavista, agendado para esta sexta-feira (20.15) no Bessa.

Sobre a deslocação à Invicta, o técnico benfiquista disse esperar um "jogo difícil perante uma equipa que, jogando em casa, tem sempre uma força acrescida na sua dinâmica em termos globais". "É uma equipa que pratica um futebol positivo dentro daquilo que é ideia de jogo do treinador. Esperamos o jogo difícil mas mais importante é centrarmos as nossas atenções no que temos de fazer, no jogo ofensivo e na forma como temos de defender. Espera-nos um jogo competitivo, no qual sabemos que temos de estar a um nível de ativação muito elevado e com a intensidade e agressividade positiva também em níveis elevados para sairmos de lá com o objetivo conseguido: fazer um bom jogo e conquistar os três pontos", vincou o antigo defesa central.

As duas equipas voltam a defrontar-se depois de, há menos de um mês, terem medido forças nas meias-finais da Taça da Liga, quando o Benfica levou a melhor no desempate por grandes penalidades após uma igualdade a um golo ao cabo de 90 minutos, mas Veríssimo espera um jogo bem diferente esta sexta-feira.

"Houve jogadores do Boavista que não puderam estar presentes pelos compromissos nas seleções, como também aconteceu connosco. A ideia do treinador vai estar presente, mas os protagonistas podem alterar algumas dinâmicas do próprio jogo. Mas tivemos em linha de conta o jogo que fizemos com o Boavista para Taça da Liga. Em função dessa análise, ver quais são as debilidades e o que podemos aproveitar relativamente ao Boavista. A equipa do Petit tem dinâmicas ofensivas muito interessantes, diferentes à esquerda e à direita, e é uma equipa muito competente a defender. Certamente não será um jogo fácil para nós, mas o objetivo é ir ao Bessa e conquistar os três pontos", considerou, garantindo o lateral esquerdo espanhol Alejandro Grimaldo, que saiu do último jogo com queixas na coxa esquerda, está entre os convocados.