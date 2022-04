Veríssimo quer transportar aspetos positivos de Liverpool para o dérbi

O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, disse este sábado que pretende transportar os aspetos positivos da eliminatória com o Liverpool, dos 'quartos' da Liga dos Campeões, para o dérbi com o Sporting, da I Liga de futebol.

Os 'encarnados' foram eliminados pelo conjunto inglês nos quartos de final da prova 'milionária', com um agregado de 6-4 nos dois encontros, dividido num desaire caseiro por 3-1, na primeira mão, e um empate forasteiro por 3-3, na passada quarta-feira.

"Não cumprimos o objetivo de passar à ronda seguinte, mas demos uma resposta positiva perante um adversário com qualidade reconhecida por todos. Temos de nos agarrar a isso. Fizemos muita coisa boa a atacar e a defender. É transportar isso para o jogo com o Sporting. É um dérbi, mas é mais um jogo de 'Champions'", disse o técnico.

Em conferência de imprensa de antevisão, realizada no centro de treinos do clube, no Seixal, Nélson Veríssimo afirmou que o Benfica necessita de "estar a um nível elevado" para defrontar um rival "de muita qualidade", mas as perspetivas "são as melhores".

"Nestes jogos, a probabilidade é de 50/50 e, se tivesse de apostar, apostava na vitória do Benfica. Diz-nos a história que a classificação, nestes confrontos, pouco tem a dizer em relação ao que se pode passar no jogo. Vai ser um jogo aberto, com duas equipas a procurar a vitória. Vai ser um jogo competitivo. O nosso objetivo passa por ganhar em Alvalade, tal como depois nos quatro jogos que faltam a seguir", sublinhou o treinador.

Nélson Veríssimo tem consciência da diferença pontual existente entre as duas turmas lisboetas, de nove pontos na tabela classificativa, e tudo o que implica uma não vitória em Alvalade, mas o vilafranquense assumiu como objetivo "lutar pela vitória" no dérbi.

"O objetivo principal da época era a conquista do título nacional. A partir do momento em que não acontece, é uma época falhada. Todos os benfiquistas se devem orgulhar do trajeto desta equipa na Liga dos Campeões. O nosso objetivo passa por, nos cinco jogos [que faltam], lutar pela vitória e conquistar os 15 pontos", expressou Veríssimo.

Em relação ao estilo de jogo do Sporting, o timoneiro das 'águias' considerou que têm uma ideia "bem vincada, a atacar e a defender", mas apontou às próprias dinâmicas ofensivas para poderem contrariar o ataque do rival, bem como aproveitar os espaços.

"Todos os jogadores têm importância na ideia do Rúben Amorim. Não temos de nos preocupar em particular com nenhum jogador, mas sim com as dinâmicas ofensivas e para aproveitar os espaços que temos de aproveitar. Certamente vamos estar à altura do desafio e dar a resposta que todos os benfiquistas querem e esperam", assegurou.

A situação clínica de Rafa, avançado que falhou a deslocação a Liverpool devido a um desconforto muscular, "não está fácil", mas Veríssimo não descartou totalmente a sua utilização no dérbi: "Estamos a fazer tudo para o termos, mas vai ser difícil. O Rafa é um jogador importante, com características únicas, mas temos jogadores no plantel que nos dão garantias mais do que suficientes para o jogo de amanhã [domingo]".

Benfica, terceiro classificado na I Liga de futebol, com 64 pontos, e Sporting, segundo, com 73, defrontam-se no domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 20:30, em jogo da 30.ª jornada, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.