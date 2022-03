Veríssimo considera natural que surjam nomes para suceder-lhe no Benfica

"Há conhecimento de que o treinador que está neste momento no Sport Lisboa e Benfica tem contrato até ao final da época, portanto é natural que surjam alguns nomes para a próxima época", atirou o técnico dos 'encarnados', em conferência de imprensa, no Seixal.

Sem se deter, Veríssimo acrescentou que fala "diariamente com o presidente" do clube, Rui Costa, e que as movimentações não lhe retiram o foco da preparação do encontro com o Sporting de Braga, na sexta-feira, a contar para a I Liga portuguesa.

"Estou a par do que está a acontecer. Temos uma estratégia definida até ao final da época desportiva e, muito sinceramente, aquilo que me preocupa neste momento, o meu foco e da minha equipa técnica é os jogos que faltam", frisou o treinador que assumiu o comando das 'águias' no final de dezembro, após a saída de Jorge Jesus.

Veríssimo, de resto, disse perceber que "o assunto está na ordem do dia" e que "suscita interesse", mas insistiu que não é algo que lhe "suscite preocupação" nem que possa afetar o rendimento dos jogadores na visita ao quarto classificado do campeonato.

"Acredito que alguns possam estar a acompanhar as notícias, mas a melhor avaliação que podemos ter é o dia a dia, a resposta que dão às propostas de treino, de exercícios, da estratégia para o jogo seguinte. É o melhor indicador para perceber se os jogadores estão ligados ou não e aí não tenho nada a dizer", garantiu.

E o jogo seguinte será, afirmou o treinador, "certamente difícil, muito competitivo" e entre "duas equipas a quererem procurar o resultado".

"Sabemos que vamos ter um adversário tradicionalmente difícil no seu campo, treinado por uma pessoa muito experiente, com muito conhecimento do jogo e, como tenho dito, vamos ter de estar ao nosso melhor nível para levar de vencida esta equipa do Sporting de Braga", disse sobre a equipa orientada por Carlos Carvalhal.

O Benfica visita o Sporting de Braga na sexta-feira, em partida da 28.ª jornada da I Liga de futebol com início marcado para as 20:15, no Estádio Municipal de Braga e sob arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).

A equipa treinada por Nélson Veríssimo procura reduzir a desvantagem de seis pontos para o segundo classificado, o Sporting, e de 12 para o líder, o FC Porto, rivais que só entram em campo no domingo e na segunda-feira, respetivamente, recebendo o Paços de Ferreira (20:30) e o Santa Clara (20:15).