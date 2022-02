Veríssimo confirma que Pizzi tem proposta de um clube da Turquia

"Existe uma possibilidade de ele rumar à Turquia. Penso que poderá acontecer. Há qualquer coisa em andamento, portanto temos de aguardar. São as questões do mercado. Há interesse de um clube, pode ou não haver interesse do jogador em sair. É uma questão de conciliar um conjunto de interesses para que o jogador se sinta confortável na decisão a tomar", revelou o técnico.

Veríssimo respondia a uma questão sobre a menor utilização do internacional português na presente época e começou por lembrar que "Pizzi é um jogador com muitos anos de casa e que conquistou muitos títulos" ao serviço do Benfica.

Admitiu que "ele próprio não tem tido a utilização que, provavelmente, esperaria", mas lembrou que o jogador "está integrado num plantel" e que "o treinador tem de tomar opções", antes de defender a entrega do seu 'pupilo'.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Tem sido de uma entrega inexcedível no trabalho diário e no que sente que pode dar à equipa. Depois, as opções são do treinador", elogiou.

O treinador do Benfica abordou a situação do jogador em conferência de imprensa de antevisão do encontro frente ao Tondela, na segunda-feira, mas não adiantou se o médio está convocado e se fará parte das opções para o encontro da 21.ª jornada da I Liga.

Rui Costa mexeu com balneário

O treinador do Benfica assumiu ainda que as palavras de Rui Costa após a derrota com o Gil Vicente tiveram impacto no balneário e que a equipa transportou as ideias do presidente para a semana de trabalho.

Questionado sobre as críticas do líder dos 'encarnados', que exigiu, durante a semana, que ninguém se escondesse da crise de resultados que a equipa atravessa, Nélson Veríssimo frisou que toda a equipa "ouviu com atenção", mas lembrou que Rui Costa, "acima de tudo, sublinhou a frustração" que todos estavam a sentir pela derrota.

"Obviamente, quando o presidente vai ao balneário manifestar a sua opinião relativamente ao momento da equipa, todos ouvimos com atenção e temos de dar uma resposta, ter uma reação às suas palavras", admitiu o técnico dos 'encarnados', em conferência de imprensa, no Seixal.

Sem se deter, Veríssimo explicou ainda que "as ideias do presidente" foram transportadas para a semana de trabalho, que decorreu "dentro daquilo que sempre foi o compromisso dos jogadores nas semanas anteriores, mas obviamente com o impacto das palavras do presidente".

Aos adeptos do clube, Veríssimo deixou a garantia de que toda a estrutura de futebol do Benfica "reconhece a fase que está a atravessar", mas frisou que "mais importante do que isso" é que todos sabem o que é preciso "corrigir e melhorar nas dinâmicas da equipa para a levar às vitórias".

"Em momento algum vamos abdicar do que pensamos e dos ideais deste clube, que é lutar pela vitória jogo após jogo. Sabemos o que estamos a fazer e para onde queremos ir. É natural que haja manifestações de desagrado, aceitamos as críticas e a solução é trabalhar com empenho e compromisso para inverter essa situação", apontou.

Ainda sobre o discurso de Rui Costa, particularmente sobre a parte em que afirmou que "está na hora de dizer basta" à forma como a equipa do Benfica tem sido tratada, Veríssimo considerou que "a questão das arbitragens não justifica tudo" em relação ao momento da equipa, "mas contribui para a situação".

"Recordo-me do golo no [Estádio do] Dragão, uma receção do Fábio Vieira com o braço, depois dá golo. Com o Moreirense, o ponta-de-lança está em fora de jogo, interfere na ação. E com o Gil Vicente, uma situação em que o golo devia ter sido validado e daria novamente conforto à equipa. Não explica, mas contribui para aquilo que é o momento da equipa", considerou.

Mas o encontro com a imprensa servia de antevisão da partida de segunda-feira, com o Tondela, "equipa com uma ideia de jogo bem definida e que tem jogadores na frente que podem criar desequilíbrios, tanto no ataque à profundidade como entre linhas".

"É uma equipa com qualidade, numa posição da tabela em que tenta somar pontos para estar confortável na parte final da Liga. Mas nós, acima de tudo, temos de nos concentrar no que temos de fazer e dar uma resposta positiva, que passa por ganhar o jogo", analisou o treinador.

O Benfica visita o Tondela na segunda-feira, em partida da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início marcado para as 19:00, no Estádio João Cardoso, e arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.