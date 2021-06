Venezuela tem 13 casos de covid na véspera do jogo com o Brasil

Equipa venezuelana antes do jogo com a Bolívia, no dia 3.

De acordo com o organismo, estes elementos, entre jogadores e outras pessoas ligadas à seleção, estão isolados, com a restante comitiva a submeter-se a testes diários, seguindo aptos para participar na competição.

As autoridades de saúde já tinham revelado a existência de 12 casos na seleção 'vinotinto'. O ministro da Saúde Marcelo Queiroga dissera numa conferência de imprensa que oito jogadores e quatro treinadores venezuelanos tinham testado positivo na sexta-feira, pouco depois de chegarem ao Brasil.

"Eles estão todos bem. Estão todos isolados no seu hotel, juntamente com aqueles que tiveram contacto com eles", disse.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A CONMEBOL disse na sexta-feira que permitiria às equipas substituições ilimitadas de jogadores que ficam excluídos devido aos resultados positivos de covid-19 ou ao contacto com pessoas infetadas.

A Venezuela informou que tinha convocado 15 novos jogadores de emergência.

Nahuel Ferraresi (Moreirense), Mikel Villanueva (Santa Clara) e Jhon Murillo (Tondela) são os futebolistas internacionais venezuelanos que jogam em Portugal escolhidos por José Peseiro para competirem na Copa América.

O surgimento de vários casos positivos na Venezuela, na véspera do jogo com o Brasil, o novo país sede da competição após as desistências da Colômbia e da Argentina, face ao elevado número de casos de covid-19, é o mais recente 'golpe' na organização.

A organização de última hora da competição no Brasil, originou também muitas críticas ao país, incluindo a própria seleção 'canarinha' num manifesto partilhado nas redes sociais de vários jogadores, e quando o Brasil é dos países mais afetados pela pandemia em todo o mundo, com o segundo maior número de mortes, na ordem dos 484.000 óbitos.