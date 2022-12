Vem aí o primeiro Mundial com 48 seleções e três organizadores: EUA, Canadá e México

O ano de 2026 vai marcar uma autêntica revolução nos Campeonatos do Mundo de futebol. É que, após sete edições com 32 seleções, a FIFA resolveu fazer um novo alargamento, passando o torneio a ter 48 participantes. Ou seja, 23% dos países membros da entidade que gere o futebol mundial vão poder disputar a fase final.

Outra grande novidade é o facto de, pela primeira vez, a organização de um Mundial ter sido atribuída a três países: Estados Unidos, Canadá e México. Isto depois de ter havido uma edição realizada em coorganização, em 2002, com Japão e Coreia do Sul.

De 8 de junho a 3 de julho de 2026, o Campeonato do Mundo, designado de United2026 (derrotou a candidatura de Marrocos), será realizado em 16 estádios, sendo que dois deles serão nas cidades canadianas de Vancouver e Toronto, três em território mexicano, na Cidade do México, Monterrey e Guadalajara. Os restantes onze recintos serão nos EUA: Los Angeles, Nova Iorque, Boston, Dallas, Kansas City, Miami, Houston, Atlanta, Filadélfia, Seatle e San Francisco.

No Mundial 2026 regressam as longas viagens, tendo em conta a grande extensão do território onde se realizam as partidas, mas sobretudo terá vários fusos horários e tipos de clima distintos - mais quente no México e no sul dos Estados Unidos, mais fresco no Canadá e norte dos EUA.

A fase de qualificação deverá começar em meados de 2024, sendo certo que já está definido o número de vagas atribuídas a cada confederação. Assim, a UEFA passa a ter 16 vagas (eram 13), África (CAF) leva nove seleções (eram cinco), enquanto Ásia (AFC) e América do Norte e Central (CONCACAF) têm garantido a duplicação de presenças, passando respetivamente para oito e seis. A América do Sul (CONMEBOL), que até agora apurava quatro equipas, passa a garantir seis na fase final. Finalmente, a Oceania (OFC) passa a ter sempre uma seleção no Mundial.

Refira-se que há ainda dois outros participantes que vão ser apurados através de um play-off intercontinental, que será disputado por seis seleções, uma de cada confederação (à exceção da UEFA que fica fora deste apuramento) e mais uma seleção da confederação dos organizadores, que neste caso é a CONCACAF.

Por decidir está ainda o formato que vai ser adotado a partir da fase final de 2026, com as 48 seleções. A ideia inicial era dividir os participantes em 16 grupos com três equipas cada, sendo que se apuravam as duas primeiras de cada agrupamento para a fase a eliminar. No entanto, esta ideia gerou algumas dúvidas, pelo que, de acordo com Arsène Wenger, diretor do Departamento de Desenvolvimento do Futebol Mundial da FIFA, há agora mais duas possibilidades em cima da mesa.

Assim, uma delas é dividir as 48 seleções em dois grupos de 24, enquanto a outra hipótese é formar 12 grupos de quatro equipas, sendo que a fase a eliminar começava com os 32 avos de final, passando o Mundial dos atuais 64 jogos para 104 partidas.

Estes três projetos vão estar em discussão nos próximos meses, sendo que uma decisão será anunciada no decorrer do ano de 2023 pelo Conselho da FIFA.

