Ocean Race Europe. Barco português vence etapa e reforça liderança

Ocean Race Europe. Mais emocionante do que a Fórmula 1

O VOR65 "Racing for the Planet", de bandeira portuguesa e que integra na tripulação três velejadores lusos (Bernardo Freitas, Frederico Melo e Mariana Lobato), foi o primeiro a cortar a linha de chegada, à frente das restantes seis embarcações, e soma agora 18 pontos, um de vantagem sobre AkzoNobel Racing Team, após uma corrida muito equilibrada e em que nem sempre liderou.

Esta 3ª e última etapa da Ocean Race Europe ligou Alicante a Génova, depois das etapas Loriente-Cascais e Cascais-Alicante. Agora só falta uma pequena regata costeira ao largo de Génova, Itália, para a classificação final ficar estabelecida.

"Que recuperação! Esta regata foi completamente louca, parece que foram duas semanas a velejar. Lutámos muito, sabíamos que até à chegada nada seria decidido porque a chegada a Génova seria sempre complicada. Acabou por correr a nosso favor. A sorte nem sempre está do nosso lado, mas desta vez sorriu-nos a nós", comentou no final o 'skipper' do VO65 português, o francês Yoahnn Richomme.

Depois da vitória na regata costeira em Cascais e do triunfo na segunda etapa oceânica entre Portugal e Alicante, a tripulação do barco português partiu de Espanha com destino ao porto italiano com o objetivo de ganhar alguma vantagem sobre a concorrência, algo que só conseguiu na reta final da uma etapa marcada por ventos fracos.

"Foi, sem dúvida, a mais difícil de velejar. Começámos muito bem, a liderar logo na saída de Alicante, mas depois surgiram várias opções táticas de 'aproach' e vimos a frota a dividir-se muito rapidamente, o que para nós, liderando a regata, tornou mais difícil de controlar a frota", contou à Lusa Bernardo Freitas.

Seguindo "a estratégia que fazia mais sentido à Mirpuri Foudantion Racing Team", acrescenta o velejador olímpico, numa etapa com "ventos muito fracos e muitas transições", em que flutuavam "sem navegar para lado nenhum", o Racing for the Planet acabou por perder o comando.

"Foi frustrante, porque tínhamos uma boa vantagem e, em oito horas, acabamos por ser os únicos a ficar parados e perdemos a liderança. Não baixámos os braços e lutámos até ao fim. No final, tomámos uma decisão que, felizmente, funcionou e, com muitos nervos e emoção, chegamos à frente", relatou.

Já Frederico Melo, além de lembrar "uma etapa muito longa" e a "estratégia conservadora" adotada, "de estar com a maior parte da frota e, aos poucos, tentar chegar ao topo", sublinha ter sido "super importante vencer" na chegada a Génova.

"Navegámos, consistentes, sempre com o moral em cima e agora só falta uma regata costeira para tentar alcançar o nosso objetivo que é ganhar a Ocean Race Europe", completou, em declarações à Lusa.

A última prova será disputada no sábado em Itália e Bernardo Freitas acredita que a Mirpuri Foudation Racing Team tem todas as condições para ser bem-sucedida na edição inaugural da Ocean Race Europe. A equipa iniciou a etapa Alicante-Génova já na liderança da classificação geral mas empatada em pontos com a Akzonobel. Agora conquistou um ponto de vantagem.

"A regata costeira vai decidir tudo, mas estamos confiantes. Temos feito um excelente trabalho, a equipa está super coordenada e temos uma ótima equipa, tanto no mar como em terra e o objetivo é vencer. Vamos fazer o nosso melhor", concluiu.

Concorrem 12 equipas, divididas em duas classes de barcos: VO65 (sete equipas) e IMOCA 60 (cinco equipas), com classificações autónomas. A Ocean Race Europe funciona como uma espécie de aperitivo e aquecimento para a Ocean Race (antiga Volvo Ocean Race) de volta ao mundo que terá lugar em 2022.

Classe VO65

Classificação etapa Alicante-Génova

1º Mirpuri Foundation Racing Team - 7 pts.

2º AkzoNobel Ocean Racing - 6 pts

3º Sailing Poland - 5 pts

4º Team Childhood - 4 pts

5º Viva México - 3 pts

6º AmberSail2 - 2 pts

7º The Austrian Ocean Race Project - 1 pts

Classificação geral

1º - Mirpuri Foundation Racing Team - 18 pts

2º - AkzoNobel Ocean Racing - 17 pts

3º - Sailing Poland - 15 pts

4º - Team Childhood - 12 pts

5º - The Austrian Ocean Race Project - 10 pts

6º - AmberSail - 9 pts

7º - Viva México - 8 pts

Classe IMOCA 60

Classificação etapa Alicante-Génova

1º - Offshore Team Germany - 5 pts

2º - LinkedOut -4 pts

3º - 11th Hour Racing Team - 3 pts

4º - Bureau Vallée - 2 pts

5º - CORUM L' Épargne - 1 pts

Classificação geral

1º - Offshore Team Germany - 14 pts

2º - LinkedOut - 13 pts

3º - 11th Hour Racing Team - 12 pts

4º - CORUM L' Épargne - 6 pts

5º - Bureau Vallée - 3 pts