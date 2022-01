Sp. Braga vence em Alvalade com golo ao cair do pano

O Sporting de Braga venceu este sábado o campeão Sporting por 2-1, na 19.ª jornada da I Liga de futebol, com um golo nos últimos instantes da partida e depois de ter saído para o intervalo a perder. Uma derrota que colocou um ponto final numa longa série de 35 jogos conscutivos dos leões sem perderem em Alvalade em jogos do campeonato.

Os leões chegaram à vantagem por Pedro Gonçalves (24 minutos), mas, na segunda parte, os arsenalistas responderam, com Galeno a empatar de penálti, aos 52, e o suplente Gorby a selar a reviravolta na parte final dos descontos, aos 90+7.

Com este desaire, o Sporting, no segundo lugar, com 47 pontos, pode ficar a seis da liderança do FC Porto, caso os dragões vençam o Famalicão no jogo deste domingo, e vê o Benfica aproximar-se e ficar a apenas três pontos.

Já o Sporting de Braga, regressou aos triunfos depois do desaire caseiro frente ao Marítimo (0-1) e, com 35 pontos, cimenta a quarta posição na tabela.

Os primeiros 10 minutos foram de domínio leonino, mas, com o Braga muito organizado no seu reduto ofensivo, a equipa de Rúben Amorim teve dificuldade em encontrar espaços para criar verdadeiras oportunidades de golo.

Quando o conseguiu, marcou: aos 24 minutos, numa jogada que é já imagem de marca do Sporting, Matheus Nunes colocou a bola por cima da defesa arsenalista, Pedro Gonçalves matou no peito e, com classe e frieza, finalizou por baixo das pernas de Matheus. Num primeiro momento, o árbitro auxiliar invalidou o golo por fora de jogo, mas o VAR corrigiu.

O golo do avançado português abriu o jogo e o Sporting de Braga foi obrigado a sair do seu meio-campo, aproximando-se da baliza de Adán, mas desguarnecendo também a sua retaguarda, com o Sporting a aproveitar para criar perigo.

Aos 41 minutos, num lance de contra-ataque, Pedro Gonçalves, isolado por Sarabia, voltou a aparecer na cara de Matheus, mas, desta feita, optou por picar a bola sobre o brasileiro, com esta a passar rente ao poste da baliza 'arsenalista'.

O mesmo destino teve um lance protagonizado por Paulinho, depois de assistência de Matheus Reis, ficando na retina o toque de calcanhar do avançado, que certamente daria um dos golos da época.

A segunda parte arrancou com um erro de Coates, que o Braga aproveitou para se abeirar da área verde e branca e, num lance descortinado pelo VAR, Matheus Reis derrubou Galeno. Depois de ver as imagens, o árbitro Hugo Miguel assinalou o penálti, que o próprio brasileiro converteu para empatar a partida.

Aos 56 minutos, apenas quatro depois do empate, o Sporting de Braga dispôs de uma das melhores ocasiões em todo o jogo, com Abel Ruiz a contornar Adán e a rematar cruzado a escassos centímetros do poste direito.

O Sporting respondeu por Paulinho. Após um cruzamento no flanco esquerdo de Matheus Reis, o 21 saltou sozinho à bola e, incrivelmente, cabeceou ao lado da baliza dos minhotos, acabando a pontapear o poste num gesto de raiva.

Apesar de muito tempo para jogar, o Sporting entregou-se precipitadamente às emoções e pouco conseguiu produzir até final.

Fabiano, pelo Braga, e Tabata, pelo Sporting, protagonizaram lances que podiam ter desfeito o empate, e só depois dos 90 voltou a haver perigo, com Pedro Gonçalves a falhar no frente a frente com Matheus e Rodrigo Gomes a 'tirar tinta' a um poste leonino.

Ao cair do pano, com o Sporting completamente desequilibrado na procura da vitória, o Sporting de Braga, que tanto ameaçou na segunda parte, concretizou por fim a cambalhota no marcador, com Gorby a rematar fora da área sem hipótese de defesa para Adán.