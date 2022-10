Veja o vídeo. Até Rui Costa cantou nos festejos do Benfica no balneário do Dragão

O presidente do Benfica, Rui Costa, foi um dos protagonistas dos festejos encarnados no balneário do Estádio do Dragão, ao cantar a plenos pulmões o hino do clube juntamente com os jogadores.

O momento foi partilhado nas redes sociais do líder da I Liga.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica)

O líder Benfica aumentou esta sexta-feira para seis pontos a vantagem sobre o FC Porto no topo da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa dos dragões, por 1-0, em jogo da 10.ª jornada.

Num encontro em que jogou em superioridade numérica desde os 27 minutos, depois da expulsão de Eustáquio, o Benfica marcou o único golo da partida aos 72 minutos, por Rafa.

Com este triunfo, os encarnados, que, em 19 jogos esta temporada, ainda não perdeu, passam a somar 28 pontos, mais seis do que o FC Porto, que interrompeu uma série de cinco triunfos seguidos em todas as competições.