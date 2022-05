Varandas ataca Pinto da Costa: "Não é preciso a justiça portuguesa para sabermos que é um corruptor ativo"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, lançou este domingo mais um duro ataque a Pinto da Costa, na comemoração do aniversário de um núcleo de sócios em Carregal do Sal, onde chamou "corruptor ativo" ao presidente portista e lamentou que um dos primeiros atos do novo secretário de Estado do Desporto tenha sido uma reunião de trabalho com o líder portista, onde elogiou PC como uma referência nacional.

"Sobre o sr. Pinto da Costa, sou obrigado, a discordar veementemente com o Sr. secretário de Estado do Desporto que recentemente tomou posse. O Sr. Pinto da Costa não é, nem nunca poderá ser uma referência do desporto nacional. Não é preciso a justiça portuguesa dizer o quer que seja para sabermos que é um corruptor ativo e alguém que deveria estar banido do dirigismo desportivo há décadas. Ao Sr. Pinto da Costa, por mais que lhe custe e por mais tentativas que faça para tentar apagar as suas ações será sempre recordado como um corruptor ativo. E eu, aqui estarei para lhe recordar até ao último dia da sua presidência que é um corruptor ativo e uma vergonha para o desporto português, ao mesmo tempo que aguardarei com expectativa o desfecho do processo cartão azul", atirou.

Varandas recordou as escutas do processo Apito Dourado, lembrando que não foram autorizadas pela justiça portuguesa para uso de prova, e que isso é um problema que a justiça tem de responder. "O sr. Pinto da Costa foi absolvido do processo. Mas se é verdade que essas escutas não puderam ser usadas como prova também é verdade que essas escutas são reais e aconteceram mesmo. Um país que reconhece o Sr. Pinto da Costa como uma referência é um país sem valores. E um país sem valores é um país sem futuro. Portugal não pode, nem nunca poderá ser esse país", prosseguiu o líder leonino.

O presidente do Sporting não se cingiu apenas às palavras elogiosas do secretário de Estado do Desporto. Sem avançar nomes, lamentou que outras personalidades tenham felicitado o líder portista pelos 40 anos que leva na presidência dos azuis e brancos.

"Não é justo referir apenas o Sr. Secretário de Estado. Nestas últimas semanas tive a oportunidade de ler inúmeros comunicados e textos de personalidades da nossa praça a felicitarem os 40 anos da presidência do Sr. Pinto da Costa e a enumerarem as qualidades, as conquistas e os feitos. Fiquei surpreendido é que na lista dos feitos não vi nada sobre as vergonhosas escutas do Apito Dourado, não vi nada sobre o facto de ter fugido para a Galiza horas antes da Polícia Judiciária ir buscá-lo a sua casa, de ter pagado a familiares seus milhões de euros da Porto SAD e dos inúmeros casos de coação e intimidação a jornalistas como a recente agressão, vista por todo o mundo, a um jornalista da TVI por um elemento da comitiva do Presidente. Se é para referir os feitos dos 40 anos de presidência, então, por favor que o façam com rigor e coragem", disparou.

Também durante o seu discurso em Carregal do Sal, Frederico Varandas fez menção à morte de um adepto portista ocorrida durante os festejos do título de campeão do FC Porto, deixando também uma chamada de atenção ao ministro da Administração Interna. "No dia 8 de maio o país assistiu a um bárbaro assassinato, em plena via publica e aos olhos de todas as pessoas que ali estavam. Ocorreu às portas do Estádio do Dragão aquando das celebrações do título. É seguramente dos episódios mais brutais de violência que há memória em Portugal. O que aconteceu foi muito, mas muito mais grave que o ataque de Alcochete apesar de ter tido apenas um centésimo de cobertura mediática", lembrou.