"Vamos lá cambada!" Herman José dá voz ao hino da seleção

Na véspera do jogo de preparação com a Nigéria, foi conhecida esta quarta-feira a canção que serve de hino de apoio à seleção no Mundial do Qatar, que começa já este domingo (dia 20). "Vamos lá cambada" é-lhe familiar?

Herman José deu a conhecer nas redes sociais o tema, assim como o novo videoclipe de apoio à seleção. Uma canção que já deve ter trauteado, mas com o título "Bamos lá Cambada!", que ficou conhecida depois de ser interpretado pelo locutor desportivo José Estebes, uma das mais famosas personagens do humorista e apresentador.

"Neste Mundial, a dupla Herman José / Carlos Paião teve a honra de aceitar o desafio da Federação Portuguesa de Futebol para reeditar o mais cantado (e amado) dos hinos de apoio à nossa seleção. "Os portugueses já provaram muitas vezes, saber ser uns bons fregueses das grandes ocasiões..." cantemos por isso todos a plenos pulmões: VAMOS LÁ CAMBADA", lê-se no texto partilhado na conta de Instagram de Herman José.

"Bamos lá cambada!" foi lançada em 1986, aquando do Mundial do México, e ainda hoje é uma das canções mais populares de apoio à equipa das quinas. Surge agora com novos arranjos e com um "Vamos lá Cambada" para motivar os jogadores da seleção comandada por Fernando Santos, que partem esta sexta-feira para o Qatar, depois do jogo de amanhã com a Nigéria.

No ano passado, o hino oficial de Portugal para o Euro 2020, competição que se realizou em 2021 devido à pandemia, chamava-se "Vamos com tudo", com David Carreira e com a participação de Giulia Be, Ludmilla e Preto Show.