Valdano deixa no ar possibilidade de Messi jogar no Mundial2026

Messi já disse publicamente que este foi o seu último Mundial, mas Jorge Valdano, antigo jogador e atual comentador e cronista, fez uma confissão inesperada durante o programa El Partidazo de COPE, deixando no ar a possibilidade de o jogador poder ainda jogar o Mundial de 2026

"Quando o entrevistei antes do Mundial, já depois em off, disse-lhe que ele ia jogar cinco Mundiais e que nenhum futebolista até hoje tinha participado em seis. E ele disse-me: 'se for campeão do Mundo deixo a camisola vestida até ao próximo Mundial'".

No mesmo programa, Valdano confessou que viveu a final de domingo contra a França com "mais tensão" do que a que jogou em 1986 contra a Alemanha. "Quando estás no campo a jogar soltas mais a pressão. Já a final com a França foi de uma tensão tremenda, foi um jogo tremendo", referiu, deixando ainda elogios ao selecionador Lionel Scaloni: "Ser campeão do Mundo na sua primeira experiência parece-me algo de extraordinário. Foi sempre discreto, deu o palco aos jogadores e tomou grandes decisões, ao apostar em jogadores como Enzo Fernández, Julian Álvarez e Mac Allister, que há seis meses praticamente não existiam."

A terminar, foi questionado sobre a eterna questão sobre quem é melhor, se Messi ou Maradona. "A semelhança entre ambos é que são dois génios. A diferença é que em 1986, Maradona estava na sua plenitude física (tinha 26 anos). E Messi aos 35 teve que mostrar toda a sua genialidade e sabedoria. Em cada jogada, em cada lance, víamos que estávamos perante um jogador de nível superior. São dois génios que marcaram cada um o seu tempo. Mas Messi está a fazê-lo há 20 anos".