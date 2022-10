"Vai para a tua terra macaco". Adepto que insultou jogador afastado dos recintos deportivos

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) proibiu 68 adeptos de aceder a recintos desportivos no último trimestre. No total, desde 1 de janeiro, a Autoridade proferiu 544 condenações, tendo entraram em vigor 230 medidas de interdição de acesso a recintos desportivos. "Segundo números do Ponto Nacional de Informações sobre o Desporto, gerido pela PSP, atualmente estão impedidos de entrar em recintos desportivos cerca de 250 adeptos, 180 dos quais por decisão da APCVD" pode ler-se numa nota divulgada pelo organismo esta quarta-feira.

A maioria dos adeptos impedidos foi identificada pelas forças policiais por utilização de pirotecnia em espetáculos desportivos e estão ligados a grupos organizados (claques). O arremesso de objeto, atos ou incitamento à violência, racismo, xenofobia e intolerância são outros dos motivos que levaram à interdição desses adeptos. E embora já só conte para as próximas estatísticas, ainda na semana passada, um adepto suspeito de atos de racismo foi afastado dos recintos desportivos pela APCVD.

Depois de proferir expressões como "vai para a tua terra macaco", referindo-se a um jogador, o homem foi identificado pela GNR e posteriormente alvo de um processo de contraordenação pela "prática de atos ou o incitamento à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância no espetáculo desportivo", ficando, preventivamente, proibido de aceder a recintos desportivos.

O incidente aconteceu a 25 de setembro, num jogo entre o Clube Desportivo de Estarreja e o Oliveira do Bairro Sport Clube, da 1.ª jornada do campeonato elite zona sul da Associação de Futebol de Aveiro.

O suspeito já foi notificado da decisão e caso não cumpra a medida cautelar, incorre no crime de desobediência e poderá ser detido. Se for considerado culpado incorre no pagamento de uma coima entre os mil euros e os dez mil euros e pode ser impedido de entrar em recintos desportivos até 2 anos.