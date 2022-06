Internacional Board aprova cinco substituições de forma definitiva

O Internacional Board (IFAB), o órgão responsável pelas regras do futebol, anunciou esta segunda-feira que a utilização de cinco suplentes será introduzida permanentemente em todos os principais jogos e que um detetor semiautomático de foras de jogo está mais perto de se introduzido no Mundial deste ano.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que a utilização de cinco suplentes, iniciada após o início da pandemia de covid-19, seguiu o "forte apoio de toda a comunidade do futebol".

O dirigente afirmou, após a reunião anual do Conselho de Associações Internacionais de Futebol, que os especialistas iam decidir se a deteção semiautomática de foras de jogo seria utilizada no Mundial do Qatar, que começa a 21 de novembro.

O líder da arbitragem da FIFA, Pierluigi Collina, disse estar "confiante" de que o sistema será introduzido a tempo para o torneio de 32 países.

O sistema monitoriza 29 pontos de dados nos membros dos jogadores para criar um modelo tridimensional esquelético que é revisto pelo árbitro e já foi tostado na Taça Árabe do ano passado, em Doha, e no Mundial de Clubes, em fevereiro deste ano.

"Estamos muito satisfeitos até agora e os nossos especialistas estão a analisar antes de decidir se será introduzido no Campeonato do Mundo", disse Infantino em conferência de imprensa.

O sistema é oficialmente conhecido como "semiautomático", pois ainda será o árbitro que vai tomar a decisão final sobre uma decisão de assinalar fora de jogo.

Além de tornar permanente a utilização de cinco suplentes, o IFAB disse que as equipas agora podem nomear 15 suplentes numa ficha de jogo em vez de 12.

A IFAB disse que poderão ser iniciados testes com câmeras corporais em árbitros, numa tentativa de combater um número crescente de ataques a árbitros. "A falta de respeito pelos árbitros e a sua segurança foram identificados como problemas globais", refere o comunicado da IFAB.