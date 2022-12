Uruguai vence Gana, mas fica a um golo do apuramento

Dois golos de De Arrascaeta, aos 26 e 32 minutos, chegaram para o Uruguai vencer o Gana, por 2-0, mas não impediram os sul-americanos de acompanharem os africanos de regresso a casa.

Os minutos finais foram de grande intensidade, com os uruguaios a darem tudo para fazer mais um golo assim que souberam que a Coreia do Sul estava a vencer Portugal. Apesar do forcing final, o terceiro golo, que daria o apuramento, não chegou, para desespero de Luis Suárez e Cavani, que devem ter feito o último Mundial das respetivas carreiras.

QUE QUALIDADE! Este vai para os highlights!



