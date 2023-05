União de Leiria derrota Belenenses e é campeã da Liga 3

A União de Leiria conquistou este sábado a Liga 3 de futebol graças à vitória (1-0) sobre o Belenenses na final da prova, disputada no Estádio Nacional, em Oeiras, perante mais de 15 mil espetadores.

Um só golo, de Valdir, aos 11 minutos, foi suficiente para o conjunto do Lis assegurar a conquista da prova, já depois de, tal como o Belenenses, ter consumado a subida à II Liga portuguesa de futebol. No caso da União de Leiria, garantiu o primeiro lugar da Série 1 da fase de subida da Liga 3 e deu continuidade ao caminho de êxito com o triunfo na final da competição.

Após uma entrada equilibrada entre duas equipas que demonstravam respeito mútuo, ainda cedo no jogo a União de Leiria tirou proveito do primeiro erro cometido por qualquer das duas equipas no jogo, quando à passagem dos 11 minutos Gonçalo Maria derrubou inadvertidamente o companheiro de equipa Duarte Valente.

Esta precipitação permitiu que a bola chegasse ao alcance de Valdir, que rematou com violência a partir de zona frontal e colocou os leirienses em posição de vantagem.

Ainda assim, o Belenenses não se entregou, procurando forçar em busca da igualdade mas encontrando pela frente um adversário organizado, que se defendia com conforto.

Desta forma, até ao intervalo o Belenenses dispôs de poucas possibilidades para visar com sucesso a baliza leiriense e, quando o fez, foi obrigado a procurar tentativas de meia distância como a de Chima Akas, que atirou por alto aos 41 minutos.

Na segunda parte, os 'azuis do Restelo' procuraram tomar a iniciativa, porém a União de Leiria explorou a transição com perigo e até teve um período de predominância que só não resultou no avolumar da vantagem graças à ação de David Grilo, guarda-redes do Belenenses.

O guardião opôs-se aos remates de Pedro Empis e Leandro Silva, aos 68 e 69 minutos respetivamente, e manteve a sua equipa na discussão pelo resultado ainda que, tal como no primeiro tempo, tenha encontrado um sistema defensivo irrepreensível por parte da União de Leiria.

Motivado pelo forte apoio dos milhares de adeptos que o apoiavam, o Belenenses procurou assumir o risco final para chegar a um golo que lhe permitisse levar o jogo para tempo extra, mas a União de Leiria não vacilou, segurando a vantagem que havia trazido do primeiro tempo.

O emblema leiriense celebrou o triunfo e a conquista consequente, arrecadando um troféu pela primeira vez desde a época 1997/98, na qual venceu a II Liga portuguesa de futebol, competição que irá disputar em 2023/24 em função da subida de escalão na presente temporada.