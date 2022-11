Uma seleção de artistas...com pouco jeito para o desenho

Os jogadores da seleção nacional foram desafiados a desenhar um retrato de um colega... e o resultado é hilariante! Rui Patrício (desenhou José Sá), Diogo Costa (desenhou Bernardo) e André Silva (desenhou o rosto de Gonçalo Ramos) revelaram talento para as artes manuais.

Entre os 26 eleitos de Fernando Santos para o Qatar 2022, formaram-se duplas e cada um teve de desenhar o rosto do parceiro-modelo. Bruno Fernandes parecia preocupado por ter de desenhar o corpo de Nuno Mendes e João Cancelo achou-se "parecido" no retrato de Raphael Guerreiro. E João Mário garantiu que deu o melhor dele a desenhar o rosto de Vitinha.

O produto final foi surpreendente e em alguns casos arrancou gargalhadas, com a dupla composta por Pepe e Cristiano Ronaldo a dar nas vistas pelo resultado final. O central avisou que não sabia desenhar, tentou espreitar a obra do capitão e reclamou que estava feito, arrancando gargalhadas a Ronaldo. Depois vingou-se e desenhou o rosto de CR7 quadrado e com direito a maça de Adão e tudo!

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A iniciativa pretende assinalar a oitava participação de Portugal num mundial de forma artística e com cariz solidário. O resultado da aula de artes vai ser entregue a instituições de cariz social indicadas pelos jogadores.