Uma rara derrota do Bayern Munique na Bundesliga

O campeão alemão, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, até se adiantou no marcador no jogo da sétima jornada, aos 29 minutos, por Goretzka, mas o Eintracht Frankfurt deu a volta ao resultado, com golos aos 32, pelo central austríaco Martin Hinteregger, e aos 83, pelo ala sérvio Filip Kostic.

Com esta derrota, o Bayern viu o Borussia Dortmund e o Friburgo, aproximarem-se, ambos com 15 pontos, a um apenas da equipa bávara, e pode ainda ver o Bayer Leverkusen alcançá-lo na liderança, com 16 pontos, se vencer o Arminia Bielefeld, ainda hoje.

Esta foi a primeira derrota de Julian Nagelsmann como treinador do Bayern de Munique "Dói sempre perder, mas essa derrota dói um pouco mais porque era evitável", disse o técnico à emissora DAZN. "Fomos punidos hoje por não arriscar."

Apesar de dominar o Frankfurt durante grande parte do jogo, o Bayern sucumbiu à primeira derrota em casa na liga desde 2019 e agora tem apenas um ponto de vantagem sobre o Borussia Dortmund na tabela.

O golo de Kostic também deu ao Frankfurt a sua primeira vitória nesta Bundesliga, aliviando a pressão sobre o novo técnico Oliver Glasner. "Foi a primeira vez que venci em Munique como treinador e nunca se esquece a primeira vez", brincou Glasner.

O Bayern de Munique é o próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões Europeus, deslocando-se ao Estádio da Luz em 20 de outubro, em jogo da terceira jornada do grupo E, que é liderado pela equipa alemã, com seis pontos, seguida do Benfica, com quatro, do Dínamo de Kiev, com um, e do FC Barcelona, com zero.