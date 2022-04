Começou a correr poucos quilómetros de cada vez aos 45 anos, aproveitando o tempo que tinha de esperar pelo filho nas escolinhas do Benfica. Aos 47 começou a fazer maratonas em Portugal, depois passou para provas no estrangeiro, até chegar às ultramaratonas, em condições extremas. O próximo grande desafio de João Netto, 55 anos, será a Tenzing Hillary Everest Marathon, a maratona mais alta do mundo. Será a 29 de maio, dia em que este diretor-geral de uma empresa de telecomunicações já terá cumprido 56 anos.

Será o único português a entrar numa prova que decorrerá debaixo de condições extremamente adversas, onde se atingem os 5450 metros de altitude com temperaturas a rondar os 50 graus negativos. Tudo ao longo de 60 quilómetros, no alto da montanha.