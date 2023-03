Tyler Wright e Lakey Peterson são as primeiras cabeças a rolar em Peniche

A australiana Tyler Wright, bicampeã mundial (2016 e 2017), e a norte-americana Lakey Peterson, finalista vencida de Supertubos no ano passado, foram as primeiras surfistas eliminadas da prova da elite mundial que hoje começou em Peniche.

Na primeira bateria da ronda de eliminação, a australiana Sally Fitzgibbons (11 pontos em 20 possíveis) e a norte-americana Caitlin Simmers (10,93) garantiram a presença na próxima fase da competição, enquanto Tyler Wright (7,73) se despediu da prova.

Lakey Peterson foi a segunda vítima, ao ficar no terceiro lugar na segunda bateria, com 7,17 pontos, face aos 11,50 da australiana Isabella Nichols e aos 10,90 da havaiana Gabriela Bryan, que seguem em frente para a ronda das 16

Nos oitavos, as olímpicas portuguesas Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins, que hoje tiveram prestações muito positivas, vão defrontar a brasileira Tatiana Weston-Webb, campeã em título de Supertubos, no segundo heat (bateria), e a havaiana Carissa Moore, pentacampeã mundial (2011, 2013, 2015, 2019 e 2020) e campeã olímpica, na quinta bateria, respetivamente.

No quadro masculino, Frederico Morais, único português em prova, caiu para a repescagem, onde vai encontrar o norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo, e o japonês Kanoa Igarashi na segunda bateria.

A terceira etapa do circuito mundial arrancou hoje, depois de três dias de espera pelas melhores condições. O período de espera do MEO Rip Curl Pro Portugal começou na quarta-feira e decorre até 16 de março, com a presença dos portugueses Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins.