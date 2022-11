Bruno Fernandes ganhou asas na seleção nacional, com o novo posicionamento em campo que lhe foi atribuído pelo selecionador Fernando Santos no decorrer do jogo com o Gana, quando a equipa perdeu o controlo do jogo. O médio do Manchester United, que tinha começado no centro do terreno, derivou para a direita por troca com Bernardo Silva e, de repente, tudo se encaixou.

Esta ideia é partilhada por Pedro Bouças, treinador de futebol, que ao DN explica que "o ponto de partida de Bruno Fernandes é agora o corredor direito, mas com liberdade aparecer em outras zonas do terreno". Estas novas funções, admite, beneficiam muito mais as características do joker da vitória frente ao Uruguai e que, com o Gana, já tinha sido decisivo com duas assistências. "Deixou de aparecer tanto em zonas recuadas e isso faz com que surja mais vezes nas zonas de finalização", sublinha o ex-adjunto de Jesualdo Ferreira no Santos e no Boavista que é atualmente comentador do Canal 11.