Triunfo épico sobre a Estónia apura Portugal para os oitavos de final

Portugal é mais do que Neemias Queta e está nos oitavos de final do EuroBasket2025. Era o jogo do tudo ou nada e a seleção nacional deu tudo para vencer a Estónia, por 68-65, em encontro da quinta e última jornada do Grupo A, disputado na Xiaomi Arena, em Riga. Um apuramento conseguido depois do triunfo sobre a República Checa (62-50) e as derrotas com a Sérvia (69-80), a Turquia (54-95) e a Letónia (62-78). Nos oitavos, os Linces, vão defrontar o 1º classificado do grupo B, que será a Alemanha ou a Finlândia, e tentar superar a melhor participação de sempre, o 9.º lugar em 2007 - então com a competição ainda num formato diferente. Em 1951, Portugal acabou em 15.º lugar e em 2011 foi 21.º.Antes do arranque do EuroBasket, o selecionador nacional, Mário Gomes, dizia, “com toda a franqueza”, que “com Neemias a seleção acreditava mais” num bom desempenho na prova. Uma crença com fundamento e tão grande que a equipa foi capaz de ganhar sem ele. Quarta-feira (dia 3 de setembro), Neemias Queta (15 pontos e 3 ressaltos em 22 minutos) foi expulso ainda no decorrer do 3.º período (dupla falta técnica), mas Portugal recuperou com recurso aos triplos e lances livres de Rafael Lisboa (17 pontos e cinco assistências) e lançou-se para a vitória.Num jogo marcado pelo equilíbrio, o desempenho da equipa nacional foi dificultado pela estratégia da Estónia, que passou essencialmente por defender bem Neemias (poste dos Boston Celtics e primeiro português a jogar na NBA). Portugal manteve-se no jogo graças a um grande desempenho de Miguel Queiroz, no segundo período, mas com o passar dos minutos a frustração de Neemias aumentava e a paciência diminuía... O poste reagiu mal às provocações adversárias, somou a sua segunda falta técnica no jogo e acabou expulso, deixando a equipa sem o seu jogador mais importante para a fase final. A Estónia empolgou-se e chegou a ter cinco pontos e vantagem, mas Mário Gomes pediu um desconto de tempo e colocou a cabeça e o coração da equipa em ordem. A partir daí, sobressaiu Miguel Queiroz e Portugal terminou o 3º período na frente, por 47-45. Artur Konontsuk (com 10 pontos em 10 minutos) animou o jogo e deu vantagem à Estónia, até que um triplo de Rafael Lisboa empatou a partida a 55 segundos do fim e seria ele a fazer a diferença na reta final com mais 4 pontos decisivos conseguidos com lances livres.Um roubo de bola, a cinco segundos do fim, de Miguel Queiroz foi determinante, assim como foi a atitude que teve quando Neemias foi expulso. Nessa altura, o capitão virou-se para o banco e gritou: “Vamos ganhar”. Ajudou não só com o grito de revolta, mas também com 10 pontos, 9 ressaltos e um roubo de bola a 5 segundos do fim sobre Kullamae que segurou a vitória. Portugal conseguiu, pela segunda vez na história, um lugar entre as 16 melhores equipas da Europa. Uma qualificação histórica, que Neemias Queta (15 pontos) viu desde o balneário. O basquetebolista partilhou uma fotografia dele a ver o jogo numa televisão, com a seguinte mensagem: “Sou vosso fã.”isaura.almeida@dn.pt