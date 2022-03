Trio de arguidos do 'caso Marega' publica pedido de desculpas ao futebolista

Marega abandonou o relvado durante o jogo com o V. Guimarães, depois de ouvir insultos racistas vindos da bancada

O trio de arguidos investigado pelo Ministério Público (MP) na sequência do 'caso Marega', com origem nos insultos racistas ao futebolista num jogo da I Liga portuguesa de futebol, publicou esta terça-feira um pedido de desculpas ao jogador.

No jogo entre Vitória de Guimarães e FC Porto, de 16 de fevereiro de 2020, o futebolista maliano deixou o relvado por volta do minuto 70, face aos insultos dirigidos por alguns vitorianos, entre os quais Hélder Manuel Pereira Gonçalves, Joaquim Pedro Sousa Ribeiro e Bruno Cristiano Pereira Teixeira, que, depois de constituídos arguidos, aceitaram pagar 1.000 euros de multa ao Estado e emitir um pedido de desculpas num "jornal desportivo local".

Os arguidos reconheceram, na edição desta terça-feira do semanário Desportivo de Guimarães, terem sido "três das pessoas" que assistiram ao jogo no Estádio D. Afonso Henriques e que se associaram "aos cânticos que surgiram no estádio, e vaiaram e insultaram o jogador da equipa visitante Moussa Marega".

"Pelo comportamento assumido, [os três arguidos] pretendem apresentar um pedido público de desculpas ao visado Moussa Marega e a quem se possa sentir ofendido com tal comportamento, designadamente o assistente Vitória Sport Clube", lê-se na nota publicada no jornal.

Os arguidos ficaram ainda "interditos de aceder a qualquer recinto desportivo como espetadores, onde decorra um espetáculo desportivo de qualquer modalidade, profissional ou amador, por um período de um ano", referiu ainda o documento do processo consultado pela Lusa em 11 de outubro de 2021.

Esse processo foi então suspenso pelo MP por um ano, com a concordância do Juiz de Instrução Criminal, após o Procurador da República Marinho de Sousa ter entendido que os arguidos "não atuaram com um grau de culpa elevado" e verbalizaram arrependimento aquando dos interrogatórios.

Em outubro de 2021, o advogado dos arguidos, Pedro Miguel Carvalho, disse que estes "aceitaram o pedido de desculpas público" quer a Moussa Marega, quer ao Vitória de Guimarães, a seu ver "injustamente penalizado" pelos "comportamentos" de alguns adeptos, aos quais "foi alheio".

Na sequência desse episódio, o clube minhoto cumpriu três jogos à porta fechada e pagou uma multa de 53.500 euros por imposição do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.