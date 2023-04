Trincão já é do Sporting. Opção de compra acionada automaticamente

Francisco Trincão já é do Sporting. Isso mesmo confirmou o DN junto do Sporting, depois do jornal A Marca noticiar que o jogador já não era do Barcelona e explicar que a opção e compra obrigatória já foi acionada de forma automática.

Quando no verão passado o Barcelona emprestou o extremo português aos leões, por três milhões de euros até ao final da época 2022-23, estabeleceu uma opção de compra obrigatória no valor de sete milhões de euros... que seria automaticamente acionada assim que o clube de Alvalade garantisse a manutenção na I Liga. O que aconteceu, matematicamente, em fevereiro.

Ironia do destino a notícia surge na melhor fase de Trincão de leão ao peito. O jogador de 25 anos marcou três golos, no triunfo sobre o Casa Pia (4-3), no passado Domingo de Páscoa. O extremo passa assim a ser um ativo importante para a SAD leonina e irá agora assinar com contrato com os leões até 2027.

O jogador formado no Sp. Braga foi vendido ao Barcelona por 31 milhões de euros, mas não deu certo no emblema catalão. Ainda fez 42 jogos, mas só foi titular em dez e marcou três golos. Ainda foi emprestado ao Wolverhampton (por seis milhões de euros) antes de ser cedido ao Sporting por uma temporada a troco de três milhões de euros e uma cláusula de opção de compra obrigatória de sete milhões.

Os blaugrana conseguem assim recuperar metade do valor investido na antiga joia bracarense, mas se o Barça quiser ainda pode recomprar o passe, por 20 ou 25 milhões de euros, dependendo da altura em que o fizer, tal como o clube presidido por Frederico Varandas informou à CMVM quando o jogador chegou a Alvalade.