Trincão bisa na goleada do Barcelona. Messi também marcou dois golos

O avançado português Trincão bisou na goleada do Barcelona, por 5-1, ao Alavês, que permite aos catalães ascender ao segundo lugar da Liga espanhola de futebol, em igualdade pontual com o Real Madrid, à 23.ª jornada

Foi aos 29 minutos que Trincão recebeu o passe atrasado do jovem Ilaix Moriba e disparou para o primeiro tento da partida frente a um Alavés que era muito combativo. Aos 36, o VAR não validou uma recarga vitoriosa de Messi, por fora de jogo do argentino no início do lance, porém a pulga vincou-se aos 45'+2', ao fintar um adversário e, ainda fora da área, rematar rasteiro, com a bola a bater na base do poste e entrar.

Uma hesitação de Moriba permitiu a Luis Rioja (57') correr para a baliza e díspar forte, fazendo o 2-1, porém a esperança dos forasteiros em discutir o resultado ruiu aos 74 minutos, quando Trincão marcou, depois de Messi, isolado, não conseguir bater o guarda-redes, sobrando o esférico para o jovem português.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O argentino redimiu-se no minuto seguinte, quando tirou um adversário do caminho e rematou de fora da área para o mais belo golo da noite (4-1). Houve ainda tempo para golo de Júnior Firpo (80'), concluindo, com uma emenda na área, um lance de ataque blaugrana.

Atlético ainda sem Félix ganha e segue líder

O Atlético de Madrid, que ao início da tarde se impôs, por 2-1, em casa do Granada, comanda com 54 pontos e menos um jogo, seguido do Barcelona e do Real Madrid, ambos com 46, mais um do que o Sevilha.

Os líderes, sem João Félix, a recuperar da infeção pelo novo coronavírus, só no segundo tempo se adiantaram no marcador, com Llorente, aos 63', na linha limite da área, a rematar rasteiro, ao primeiro poste.

Com o guarda-redes Rui Silva e o defesa Domingos Duarte no onze - o jovem médio Domingos Quiná entrou no segundo tempo -, o Granada empatou três minutos depois, com o recém-entrado Herrera, em desequilíbrio, a rematar, a bola a desviar em Felipe e a enganar Oblak.

O tento decisivo, da autoria do argentino Correa, também contou com o contributo, involuntário, de um defesa, pois a bola desviou em Vallejo e descreveu um arco impossível de travar por Rui Silva.

O Sevilha sentiu maiores dificuldades do que as esperadas ante o lanterna-vermelha Huesca, ganhando com tento solitário do avançado marroquino Munir, de cabeça, a corresponder a cruzamento de Oliver Torres, aos 57, valendo-lhe depois um conjunto de defesas de Bono para segurar a magra vantagem.

O Eibar, com Paulo Oliveira e Rafa no onze, cedeu empate caseiro 1-1 com o Valladolid de Jota, mantendo-se igualados a 23 pontos na zona perigosa, em 17.º e 18.º, respetivamente.