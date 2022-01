Tricampeão olímpico do triplo salto morre aos 76 anos

© VALERIY SHUSTOV / SPUTNIK / SPUTNIK VIA AFP

O georgiano Viktor Saneev, tricampeão olímpico do triplo salto, morreu esta segunda-feira aos 76 anos, em Sydney, na Austrália, informou à agência EFE o Comité Olímpico da Geórgia.

"Saneev mudou-se para a austrália nos anos de 1990 para iniciar a carreira de treinador, mas sempre quis regressar à Geórgia. Lamentavelmente, não houve tempo para isso", disse o vice-presidente do comité georgiano, Elgudzha Berishvili.

Como triplista, Saneev conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do México (1968), Munique (1972) e Montreal (1976), a competir pela antiga União Soviética, e foi ainda vice-campeão olímpico nos Jogos de Moscovo (1980).

É o único atleta da história com três medalhas de ouro no concurso do triplo salto olímpico, disciplina em que Portugal tem dois títulos olímpicos, de Nélson Évora (Pequim 2008) e de Pedro Pichardo (Tóquio 2020).