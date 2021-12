Tribunal indefere pedido do Benfica e Jesus deve falhar jogos com Marítimo e FC Porto

O Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS) indeferiu o pedido do Benfica para suspender o castigo de 15 dias a Jorge Jesus, que deverá falhar os jogos com Marítimo e FC Porto, anunciou esta quinta-feira o clube da I Liga.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que foi indeferido pelo presidente do TCAS o pedido de decretamento de medidas cautelares que visavam a suspensão do castigo de 15 dias aplicado ao seu treinador Jorge Jesus, após deliberação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol", informou o Benfica, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

O clube lisboeta indicou que "o recurso da decisão disciplinar prossegue agora os trâmites normais" no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e, "na ausência de decisão em tempo útil", será o treinador João de Deus a orientar a equipa frente ao Marítimo, no domingo, para a 15.ª jornada da I Liga, e ao FC Porto, em 23 de dezembro, nos oitavos de final da Taça de Portugal.

"O treinador Jorge Jesus voltará a liderar a equipa no relvado na 16.ª jornada do campeonato", concluiu o Benfica, em referência a novo confronto com o FC Porto, mas para a I Liga, agendado para 30 de dezembro, também no Estádio do Dragão.

O técnico do Benfica foi suspenso por 15 dias, devido a declarações sobre a arbitragem no encontro com o FC Porto da temporada passada, anunciou na terça-feira o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No mesmo dia, o Benfica revelou a intenção de recorrer da decisão para o TAD e desafiou a FPF a dissolver o CD, alegando "sucessivas decisões que prejudicam gravemente" o clube e a ausência de "equidade".

Além dos 15 dias de suspensão, Jorge Jesus terá de pagar uma multa de 12.240 euros, tendo os jogadores Otamendi e Grimaldo sido ambos multados em 1.020 euros, igualmente por comentários à arbitragem do jogo com o FC Porto, disputado em 06 de maio, mas referente à época 2020/21, dirigido por Artur Soares Dias, que terminou empatado 1-1.

Jorge Jesus criticou o trabalho de Artur Soares Dias, nomeadamente, um segundo cartão amarelo que não foi mostrado ao defesa central Pepe, referindo-se a decisões que fizeram a balança pender para um dos lados.

As 'águias' estranharam a demora da decisão do CD e alegaram que as declarações de Jorge Jesus sobre a arbitragem do jogo "não conferem um grau de gravidade consentâneo com a penalização imposta", nem atentaram ao "bom-nome do árbitro Artur Soares Dias e da sua reputação".