O que fazer a tantos jogadores emprestados à entrada para uma nova temporada onde vão entrar em vigor regras da UEFA que limitam o número futebolistas cedidos? É este o dilema que vivem atualmente os três grandes clubes portugueses, que no total têm 50 atletas nestas condições, com Sporting e Benfica como casos mais problemáticos - os leões têm 23 e as águias 18.

Comecemos pelas novas regras. A UEFA aprovou um novo regulamento para entrar em vigor já na nova época, que limita a oito as cedências de futebolistas a clubes do exterior (e vice-versa). O número será reduzido para sete em 2023/24 e seis a partir de 2024/25. Ficam contudo excluídos desta norma os jogadores até aos 21 anos, assim como os atletas que realizaram toda a formação no clube e que ainda têm contrato. Todos os empréstimos têm de ter uma duração mínima de seis meses e não podem ultrapassar um ano. Estas regras tornam ainda mais complicada a colocação dos excedentários.