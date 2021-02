Rafa, Paulinho e Loum foram as maiores vendas do Sp. Braga para os três grandes.

A 24 de fevereiro, António Salvador chega à maioridade na presidência do Sporting Clube de Braga. Foi eleito pela primeira vez nesse dia, em 2003, e 18 anos depois o projeto de crescimento do clube centenário (completou 100 anos a 19 de janeiro) foi financiado em 25% pelas vendas de jogadores aos três grandes do futebol português. Dos quase 278 milhões de euros encaixados com passes de futebolistas, Sporting (31,5 milhões), Benfica (22,3) e FC Porto (17) pagaram (ou estão a pagar) 71 milhões. Paulinho foi o mais recente.

Nas 18 épocas analisadas (de 2003-2004 a 2020-2021 - em curso, mas fechada em termos de mercado), saíram de Braga para todas as partes do mundo 474 jogadores, que renderam um total de 277,380 milhões de euros. Destes, 52 rumaram aos grandes de Portugal: dez para Alvalade por 31,490 milhões; oito para a Luz por 22,3 milhões e seis para o Dragão por 17 milhões.