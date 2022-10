Três grandes já conhecem primeiros adversários na Taça de Portugal

O detentor do troféu, FC Porto, inicia a defesa do título com uma deslocação ao terreno do Anadia. Já o Benfica vai jogar às Caldas da Rainha contra o clube local, enquanto o Sporting visita o Varzim. Todos estes clubes competem atualmente na Liga 3.

Os jogos da terceira eliminatória da Taça estão marcados para os dias 15 e 16 de outubro.

O Tondela, finalista vencido da edição transata e hoje no segundo escalão, recebe o primodivisionário Santa Clara.

De resto, outro antigo campeão da prova, o Boavista, visita o Machico, do quarto escalão, o mesmo nível em que jogam o Valadares Gaia, anfitrião do Desportivo de Chaves, e o Serpa, que recebe o Gil Vicente.

O Sporting de Braga joga no reduto do Felgueiras, enquanto o Vitória de Guimarães vai a Vila Nova de Gaia jogar com o Canelas 2010 e o Rio Ave visita o Oliveira do Hospital, com mais quatro encontros entre Liga 3 e I Liga: Amora-Estoril Praia, Vitória de Setúbal-Paços de Ferreira, Fontinhas-Arouca e Vilaverdense-Portimonense.

Da II Liga, o Mafra, semifinalista da edição anterior, recebe o Marítimo, enquanto o Trofense mede forças com o Famalicão e o Penafiel com o Vizela.

Há três confrontos entre formações da II Liga, com Nacional da Madeira a acolher a Oliveirense e o Moreirense a bater-se com o Vilafranquense.

A Liga 3 tem dois duelos 'exclusivos', entre Montalegre e São João de Ver e entre Sanjoanense e o Belenenses, com a BSAD, do segundo escalão, a visitar o Olhanense, do quarto.

O Campeonato de Portugal conta com um Bragança-Pedivém, um Vianense-Beira-Mar e o Rabo de Peixe-Sertanense, mas também com o Dumiense, que acolhe o Real, um escalão acima.

Os três resistentes dos distritais jogam com adversários de nível superior: o Courense recebe o Camacha (L3), o Oriental visita o Académico de Viseu, da II Liga, e o Sporting de Pombal joga em Pero Pinheiro (CP).