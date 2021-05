Treinador Miguel Cardoso despedido no Rio Ave

O técnico não resistiu à derrota de quarta-feira, frente Arouca, terceiro da II Liga, por 3-0, na primeira mão do 'play-off' de acesso ao principal escalão do futebol nacional, num desaire que tornou muito difícil a possibilidade da equipa da foz do Ave se manter na I Liga.

Miguel Cardoso já não orientou o treino desta tarde, no estádio dos Arcos, ficando o plantel entregue a Augusto Gama, treinador que faz parte da estrutura do clube e que possivelmente orientará o Rio Ave no jogo da segunda mão do 'play-off', este domingo, em Vila do Conde.

Miguel Cardoso tinha ingressado no Rio Ave em janeiro deste ano, como terceiro treinador da época, depois de Mário Silva e do interino Pedro Cunha, assinando um contrato até 2022, mas no final da época não conseguiu melhor que o 16.º posto no campeonato, levando a equipa a disputar o 'play-off' para tentar evitar a descida de divisão.