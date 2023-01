Treinador garante: "Cristiano Ronaldo vai regressar à Europa"

O treinador do Al Nassr, Rudi Garcia, acredita que Cristiano Ronaldo vai voltar a jogar na Europa e analisou o desempenho do internacional português nos dois jogos que já disputou ao serviço do emblema saudita.

"Cristiano Ronaldo é uma adição positiva, pois ajuda a que os defesas se dispersem. É um dos melhores jogadores do mundo e não vai terminar a carreira no Al Nassr, vai regressar à Europa", assegurou em conferência de imprensa.

O avançado de 37 anos ainda não marcou qualquer golo nos dois jogos oficiais que disputou até ao momento, tendo o Al Nassr vencido um e perdido outro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na mais recente perdida, o Al Nassr saiu derrotado pelo Al Ittihad (1-3), treinado pelo português Nuno Espírito Santo, nas meias-finais da Supertaça da Arábia Saudita.

Antes, o Al Nassr bateu o Al Ettifaq (1-0), para a Liga de futebol da Arábia Saudita.